Lo scorso 22 e 23 Febbraio 2023 OMET ha inaugurato la stagione degli eventi al nuovo Innovation Park di Molteno (LC), con un open house di due giorni dedicato alla stampa ibrida flexo+digitale con la OMET XJET al centro dell’attenzione.

Le due giornate di evento hanno avuto oltre 80 partecipanti e si sono aperte con il benvenuto di Marco Calcagni, Sales & Marketing Director OMET, e le presentazioni tecniche di Marco Panzeri, Digital-Hybrid Product Manager OMET, Francisco Eichhorn, Business Development Manager di DURST Group, Roberto Maiocchi, Regional Sales & Marketing Manager di BST Italia e Paolo Grasso, Sales Director di ECOLEAF-ACTEGA, che hanno mostrato tutti i vantaggi, le possibilità e le soluzioni legate alla stampa ibrida.

Tutti i visitatori hanno assistito alla dimostrazione di stampa live della OMET XJET con un cambio rapido del lavoro fra diversi soggetti di etichette di birra, con la possibilità di approfondire la conoscenza sulle potenzialità della stampa ibrida grazie alla presenza del personale tecnico di OMET e Durst.

La Tau RSCi di Durst è una unità di stampa inkjet ad alte prestazioni in grado di ottenere la migliore qualità di stampa digitale, coprendo fino al 95% dello spazio colore Pantone. Questo modello può essere configurato in fascia 330 mm, 420 mm o 510 mm, fino a 8 colori CMYK+W+OVG, una velocità standard di 80 m/min e una risoluzione nativa di 1200 x 1200 dpi, con la possibilità di aumentare fino a 100 m/min.

Grazie alla totale integrazione all’interno della rinomata piattaforma X6, la gestione dei tiri e del registro di stampa viene effettuata in modo impeccabile tramite l’automazione OMET che garantisce sempre la migliore performance qualitativa su tutti i materiali, lavorando come un’unica macchina e limitando i tempi di set up e gli scarti.

OMET XJet amplia quindi in modo molto significativo la gamma di opportunità, adattando la produzione alle mutevoli tendenze del mercato come la personalizzazione, le consegne just-in-time e la valorizzazione del prodotto finale.