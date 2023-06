ACIMGA, l’Associazione Costruttori Italiani Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini, e ARGI, l’Associazione Fornitori Industria Grafica, organizzatori, insieme a Fiera Milano, di Print4All, l’unica fiera del settore della stampa e del converting che abbraccia tutte le tecnologie, le applicazioni e i segmenti dell’industria, hanno unito le forze siglando una partnership con Assografici, l’Associazione Nazionale che rappresenta le Aziende italiane delle Arti Grafiche, della Cartotecnica e della Trasformazione di carta e cartone, nonché dell’imballaggio flessibile, volta a promuovere la manifestazione attraverso progetti ed iniziative ad hoc per lo sviluppo del settore nell’ottica di una sempre maggiore inclusività e aggregazione.

L’accordo prevede il patrocinio istituzionale a PrintAll per l’edizione 2025 e la promozione della manifestazione anche attraverso il coinvolgimento dei Gruppi di Specializzazione di Assografici, allargando i margini del settore di riferimento nell’ambito dell’ampio progetto di Roadmap verso Print4All e promuovendo la presenza di espositori e visitatori alla prossima manifestazione del 27-30 maggio 2025.

«Si tratta di una partnership strategica, che aggiunge un ulteriore tassello all’impegno di rendere Print4All la “casa” di tutta la community, in coerenza con le tre parole chiave che identificheranno l’edizione 2025: Convergenza, Esperienza e Networking. – afferma Paolo Pizzocaro, di Fiera Milano, Exhibition Director di Print4All – Convergenza tra le diverse applicazioni che si intersecano per creare nuove soluzioni e nuove opportunità di business; Esperienza, che sarà garantita dall’offerta espositiva e dalle aree tematiche dedicate a particolari segmenti di mercato; e Networking, perché Print4All è momento di business, ma anche di incontro e confronto con settori sinergici, e accoglie in un solo momento tutta la filiera: produttori, stampatori, agenzie di comunicazione/designer, brand.»

«Siamo lieti di patrocinare e promuovere Print4All 2025 – afferma Maurizio D’Adda, Direttore Generale di Assografici – Un evento fieristico al quale abbiamo collaborato fin dalla prima edizione e nel quale ci sentiamo a casa, organizzando convegni durante la manifestazione e animando e fornendo contenuti agli eventi di avvicinamento alla fiera. Un coinvolgimento importante lo hanno anche tutti i Gruppi di specializzazione di Assografici e le nostre aziende associate, presenti come espositori e visitatori in quello che ogni tre anni è di fatto il principale momento di incontro di tutta la community del printing e del converting.»

Primo momento durante il quale l’accordo tra Print4All e Assografici ha visto una sua concreta espressione il Convegno di Primavera Gipea del 15 e 16 giugno 2023 a Lazise.

«Siamo felici di dedicare uno spazio a Print4All all’interno del Congresso Gipea – aggiunge Elisabetta Brambilla, Presidente Gipea – Questa presenza è un chiaro segnale di collaborazione e sinergia tra i Gruppi di Assografici, come Gipea, e questa importante fiera di settore.»

La RoadMap To Print4All proseguirà poi il 23 e 24 giugno a Torgiano in occasione del Convegno Gifasp, per poi arrivare all’appuntamento della Print4All Conference di Stresa del 5 e 6 luglio.