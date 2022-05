Al centro dello stand della rassegna riminese la gamma completa di soluzioni di packaging completamente a base carta, progettata espressamente per la filiera agroalimentare: versatile, resistente, personalizzabile, 100% sostenibile.

Smurfit Kappa Italia sarà tra gli 800 espositori di Macfrut 2022, l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero. L’azienda, che ha ben quattro stabilimenti in area Emilia Romagna, presenta a Rimini la gamma completa di vaschette Safe&Green® – le soluzioni specifiche per contenere i vari tipi di frutta e verdura – diventata un brand di Smurfit Kappa Italia.

Lanciata due anni fa sul mercato, la gamma Safe&Green® si arricchisce oggi di nuovi packaging sempre più “smart”. Nella progettazione delle soluzioni Safe&Green si tiene conto infatti delle esigenze dei vari attori coinvolti nella filiera: dai coltivatori al cliente finale con una particolare attenzione alla fase di trasporto e distribuzione. La gamma comprende soluzioni progettate per essere facilmente inserite nei packaging secondari, come i plateau per frutta e verdura, e impilabili per ottimizzare gli spazi durante il trasporto.

Studiati per ogni tipo di frutta e verdura, ogni canale di vendita sia tradizionale sia on line, i vassoi Safe&Green® mettono in evidenza la versatilità del cartone ondulato e le ampie possibilità di personalizzazione che trasformano una semplice vaschetta in cartone in uno strumento di comunicazione, una leva di marketing per emergere fra i numerosi competitor del settore.

Le vaschette Safe&Green® sono realizzate negli stabilimenti di Capocolle di Bertinoro, nel Forlivese, e a Lunata in provincia di Lucca; sono completamente in cartone ondulato – il materiale circolare per eccellenza – biodegradabile, facilmente riciclabile e smaltibile nel circuito della carta, ma anche altamente resistente. Non ultimo, garantisce la sicurezza al consumatore perché certificato secondo le più severe normative inerenti ai prodotti alimentari. Anche per questo sempre più richieste arrivano dal mondo della GDO per contenere prodotti di gastronomia e altri tipi di food.

Soluzioni che migliorano l’ambiente

Safe&Green® è un esempio concreto del progetto Better Planet Packaging, lanciato da Smurfit Kappa per favorire la sostituzione di imballi e materiali ad alto impatto ambientale con soluzioni amiche dell’ambiente. Grazie ai centri di ricerca e innovazione dislocati in tutto il mondo dove lavora una rete di designer specializzati nella progettazione di packaging, alle competenze maturate nel settore specifico dei materiali a base carta, a sofisticati software, Smurfit Kappa supporta i clienti nell’ideazione e realizzazione del packaging più efficace e sostenibile. Inoltre, attraverso Better Planet 2050, l’azienda si è data una serie di ambiziosi obiettivi di sostenibilità in diverse aree per ridurre ulteriormente il proprio impatto. E’ stata infatti la prima azienda tra le FTSE100 ad aver ottenuto le 5 stelle per aver reso gli obiettivi di sostenibilità dell’Onu al 2030 (SDGs) una realtà concreta. Tra i risultati raggiunti nel 2020, la riduzione del 41,3% delle emissioni di CO2 causate da combustibili fossili rispetto al 2005 e la diminuzione del 29,2% di rifiuti conferiti in discarica comparati al 2013.

“Tutti i nostri prodotti, come la gamma Safe&Green®, rispondono al nostro brand purpose sintetizzato in tre azioni-chiave: creare, proteggere e custodire – spiega Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia. Ciò significa che oltre a realizzare soluzioni di packaging sostenibili che mantengano le promesse qualunque sia la sfida lanciata dai nostri clienti, proteggiamo i prodotti, anche i più delicati, insieme alle risorse naturali e ci impegniamo a far sì che con le nostre attività e quelle dei nostri partner possiamo ridurre sempre più l’impatto ambientale”.