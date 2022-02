La multinazionale del packaging a base carta si aggiudica anche quest’anno due ambiti riconoscimenti al concorso dedicato all’innovazione e all’eco-design del packaging, grazie alle creazioni realizzate negli stabilimenti di Susegana (Tv) e Orsenigo (Co), entrando in classifica tra le TOP 20 soluzioni giudicate in assoluto più sostenibili a livello nazionale.

Ancora una volta Smurfit Kappa Italia è fra le aziende premiate da Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – per l’eco-design del packaging nell’economia circolare. All’edizione 2021 hanno partecipato 326 progetti che, secondo i calcoli del Consorzio, hanno conseguito un’effettiva riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi quantificabile nel contenimento del 28% delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, nella diminuzione dei consumi di energia del 21%, e nel risparmio di acqua del 10%.

Smurfit Kappa Italia è stata premiata tra le prime Top 20 grazie al progetto studiato e realizzato nello stabilimento veneto di Susegana con l’innovativo packaging creato per il gruppo BSG (Biasi – Savio Group) che produce caldaie. I designer di Smurfit Kappa Italia hanno progettato una soluzione mirata a eliminare completamente gli inserti in polistirolo che normalmente si trovano all’interno della confezione per bloccare la caldaia alle estremità.

Al posto dei due interni protettivi in Eps sono stati creati altrettanti incastri in cartone fustellato 100% riciclabile e composto al 100% da materiale riciclato. Oltre a garantire la stessa protezione e a mantenere lo stesso livello di sicurezza, la nuova soluzione offre un vantaggio logistico sul trasporto e sul magazzino del cliente, perché su uno stesso bancale trovano posto 340 interni in cartone rispetto ai 120 in polistirolo. A tutto questo si aggiunge il beneficio per il Pianeta, grazie alla notevole riduzione di materiali ad alto impatto ambientale.

Nello stabilimento di Orsenigo (Como) è stato realizzato il vassoio ecosostenibile per i funghi dell’azienda agricola Porretta. Si tratta di un vassoio della linea Safe&Green, brand di Smurfit Kappa dedicato alla vasta gamma di vaschette a base carta certificate per contenere prodotti alimentari. Il packaging premiato è stato appositamente creato per la linea “Le Ghiottone del Contadino”, la prima confezione di funghi ecosostenibile in Italia, realizzata in cartoncino teso riciclabile al 100% che ha sostituito le precedenti vaschette in polistirolo.

“I premi ricevuti da Conai sono una conferma del nostro approccio verso la clientela e verso l’ambiente che sentiamo come una grande responsabilità – commenta Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia -. Grazie all’iniziativa Better Planet Packaging e ai target che il Gruppo ha fissato, ridurremo le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 per azzerarle entro il 2050. Un obiettivo ambizioso che ci impegniamo a raggiungere grazie anche ai clienti, uniti a noi in questo percorso”.