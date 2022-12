Il Natale è alle porte, ma dietro l’angolo si affaccia già un altro evento tra i più attesi dagli shopping addicted: i saldi invernali. Un appuntamento imperdibile che richiede allestimenti speciali per negozi e punti vendita. Una corsa contro il tempo per la quale allestitori, stampatori e retailer non possono certo farsi trovare impreparati.

Per rispondere con efficacia ai ritmi serrati di campagne e promozioni temporanee è importante avere sempre a disposizione i supporti giusti, sicuri e certificati per le singole applicazioni. Da tempo Guandong ha intercettato un interesse crescente nella tendenza del “metti e togli”, focalizzando l’attività del proprio reparto R&D sulla progettazione di soluzioni basate sulla nanotecnologia, in grado di coniugare semplicità, rapidità di applicazione e rimozione, sicurezza ma anche un’anima green friendly, in linea con le sempre più diffuse esigenze in ambito di ecosostenibilità.

In occasione dei saldi invernali, lo Specialista delle Specialità ha messo a punto un pacchetto di supporti studiati appositamente per le comunicazioni temporanee, ideali per la decorazione di tutte le superfici del punto vendita quali pareti, vetrine e pavimenti. Wally, Dotty e ReVita® Tack Puro sono i “magnifici 3” scelti da Guandong per un perfetto allestimento in-store dedicato alle promozioni di gennaio, tutti applicabili con facilità direttamente dagli addetti alle vendite, posizionabili e riposizionabili infinite volte senza lasciare tracce o residui. Tre soluzioni estremamente versatili, veloci e competitive, compatibili con tutte le principali tecnologie di stampa (laser, indigo, inkjet, offset e digital offset).

Wally è il rivoluzionario materiale attacca-stacca senza colla della linea Nano-Tack® Technology, perfetto per decorare con piccole grafiche vetri e superfici verticali come pareti e mobili. 100% PVC FREE, questo film adesivo con nanodots a Scarico d’aria® in poliestere riciclato e riciclabile, permette di realizzare messaggi promozionali istantanei e decorazioni temporanee lavabili che possono essere facilmente installate senza il rischio di antiestetiche bolle.

Per la decorazione di vetrine dove si intende utilizzare grafiche di grandi dimensioni, Guandong propone la pellicola Dotty Satin, ultima nata dell’omonima gamma, realizzata con il 74% di PVC rigenerato, autoestinguente classe B1, con colla a punti e Scarico d’aria®. Una tecnologia che le rende facilmente applicabile su porte e vetrate evitando antiestetiche bolle. Garantita per 6 mesi, anche la rimozione è facile, veloce, senza residui di colla. Dotty Satin è perfetta per la stampa Eco-Solvent, UV e Latex con una resa cromatica e una qualità senza compromessi.

ReVita® Tack Puro è la soluzione firmata Guandong con certificazione antiscivolo R13 per la realizzazione di grafiche calpestabili, stampabili con tecnologie Latex, UV e Eco-solvent. Grazie allo speciale adesivo nanodots, ReVita® Tack Puro può essere applicato con sicurezza anche sui pavimenti più delicati come marmo, parquet e resinati. Riutilizzabile e riposizionabile infinite volte, questo supporto è realizzato in poliestere 100% riciclato da materiali grezzi naturali e bottiglie in PET, e per questo anche 100% riciclabile. Inoltre, ReVita® Tack sostiene importanti progetti per la conservazione e la pulizia di oceani e mari di tutto il mondo.