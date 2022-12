Grifal ha fornito pannelli e complementi d’arredo realizzati in cArtù®, imballo ecosostenibile e ultraresistente brevettato dall’azienda bergamasca, per allestire l’evento Philips Personal Health Italia #WonderofYou Grifal, azienda che progetta e realizza soluzioni di imballo funzionali, ecologiche e protettive, in occasione dell’evento #WonderofYou di Philips Personal Health che si è svolto presso il Mandarin Hotel di Milano, ha allestito gli spazi con il suo cartone ondulato cArtù®. Sono stati realizzati diversi ambienti dedicati a ogni gamma presentata: un angolo barbiere per i prodotti male grooming, un bagno per la gamma beauty e oral healthcare, una stanza bebè per i prodotti Avent, dedicati alla mamma e al bambino.

Per l’occasione sono stati creati pannelli e complementi d’arredo come lampade, sgabelli contenitore, ceste e centrotavola in carta. Dall’ondulazione di materiali come le fibre di poliestere (riciclate e riciclabili) o l’accoppiamento di carta a materiali naturali quali il feltro di lana, i tessuti o la pelle rigenerata, sono nati una serie di prodotti dalle prestazioni interessanti nel campo del comfort acustico degli ambienti. L’allestimento ha dimostrato le potenzialità di cArtù®, imballo ecosostenibile e ultraresistente brevettato dall’azienda bergamasca: portata, capacità ammortizzanti, flessibilità e leggerezza rispetto al cartone ondulato tradizionale. “Già dal 2015, in anticipo sul sentiment globale – spiega Giulia Gritti – Direttore Marketing di Grifal Group – ci siamo posti come obiettivo quello di sostituire le plastiche nel mercato dell’imballaggio di protezione. cArtù, il nuovo cartone ondulato che abbiamo brevettato, è il nostro contributo alla sostenibilità. Supportando Philips abbiamo dimostrato e toccato con mano le sue potenzialità”.

“In Grifal abbiamo trovato il partner ideale per l’allestimento dell’evento the Wonder of You, il concept globale nato per permettere al consumatore di riflettere sull’importanza della cura della persona e su come ogni organo e parte del nostro corpo siano estremamente connessi”, afferma Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia. “Essere vicino ai nostri consumatori fornendo loro prodotti capaci di accompagnarli in ogni momento della loro vita, significa anche avere un occhio di riguardo all’ambiente in cui viviamo, per questo non solo produciamo in modo sostenibile, ma realizziamo prodotti per durare, essere riciclati e riutilizzati”.