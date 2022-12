Vetaphone stabilisce un nuovo record!

Mentre il mercato globale si riprende lentamente dall’effetto della pandemia di Covid, il produttore danese di trattamenti superficiali, Vetaphone, registra un altro anno record per le vendite. Sebbene i viaggi siano diventati più facili rispetto al 2021, quest’anno ha portato altre sfide per i produttori di tutti i settori dell’industria. Quindi Vetaphone è lieta di segnalare una prestazione commerciale record che ha visto il suo obiettivo per l’anno superato di poco nell’ultimo trimestre, rendendo un giusto tributo al suo padre fondatore Verner Eisby.

Il vicepresidente vendite e marketing Kevin McKell ha spiegato: “nonostante le condizioni commerciali in corso, siamo orgogliosi del modo in cui abbiamo affrontato ritardi e carenze di componenti e siamo riusciti a mantenere il nostro consueto livello elevato dell’assistenza clienti. L’intrinseca affidabilità della nostra tecnologia è il risultato del nostro impegno per la continua ricerca e sviluppo ed è in momenti come questo che aiuta noi e i nostri clienti”.

A sostegno della sua coraggiosa decisione nel 2021 di rinunciare alla partecipazione alle fiere, il livello di richieste e vendite quest’anno ha raggiunto un livello record relativamente all’ampio portafoglio di trattamenti corona e plasma dell’azienda. Lo showroom di Vetaphone e le esclusive strutture del laboratorio di prova presso la sede centrale dell’azienda in Danimarca hanno consentito ai clienti di seguire dimostrazioni complete delle apparecchiature Vetaphone, possibilità che è stata molto apprezzata nel 2022.

Il direttore marketing Jeannette Woodman ha spiegato: “abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nella dimostrazione dei nostri prodotti disponendo di attrezzature potenziate nello showroom. Questo non era possibile fino ad ora e offre modi nuovi ed interessanti per mostrare la nostra tecnologia, sia con incontri con i clienti online, masterclass o dimostrazioni di persona”. Il Test Lab aggiunge una nuova dimensione offrendo ai clienti la possibilità di testare le prestazioni dei supporti prima di impegnarsi nella produzione commerciale.

Adottando un approccio più mirato alla promozione della sua tecnologia e raggiungendo una base clienti più ampia, Vetaphone afferma di aver fatto un uso migliore delle risorse. Jeannette Woodman aggiunge: “abbiamo un ampio portafoglio di prodotti che copre una vasta gamma di applicazioni e i nostri clienti si trovano in tutto il mondo. Analizzando le diverse esigenze di ciascun settore industriale e area geografica, possiamo essere molto più mirati con le nostre attività di marketing”.

Dopo il record di vendite totali dello scorso anno, Vetaphone ha superato le aspettative con un altro anno eccezionale che ha confermato la sua importante presenza nel mercato globale del trattamento delle superfici. Kevin McKell conclude: “abbiamo una grande squadra che si unisce davvero quando i tempi sono difficili e l’anno record che abbiamo goduto è una testimonianza del duro lavoro che è stato svolto in tutti i reparti, dalle vendite alla produzione e all’assistenza, tutti hanno fatto la loro parte!”.