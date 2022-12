Scommessa vinta per il nuovo All4Pack Emballage Paris

ALL4PACK Emballage Paris, salone internazionale dedicato alle soluzioni di imballaggio sostenibili e per l’intralogistica, dopo una pausa di quattro anni legati alla crisi sanitaria, si è svolto in un’atmosfera conviviale e ha dimostrato la sua importanza in termini di business, innovazioni, contenuti attirando l’attenzione di operatori francesi ed internazionali. Durante quattro giorni, l’edizione 2022 ha registrato un’affluenza di quasi 45.000 operatori, provenienti da 80 paesi che hanno potuto scoprire le novità e i prodotti di 1.100 espositori e marchi presenti, di cui il 50% d’internazionali.

Un appuntamento favorevole al business

Nuovo posizionamento, nuova firma, nuova sede, nuovi contenuti. Dopo quattro anni di assenza, utilizzati per ricostruire la storia del salone, ALL4PACK Emballage Paris ha permesso a tutta la professione di incontrarsi presentando un’offerta di espositori unica in Francia e un pubblico di imprenditori caratterizzato dall’alta percentuale di decision maker e responsabili: 69% dei visitatori erano infatti decision maker o consulenti nel processo di selezione e acquisto di soluzioni.

Erano rappresentati tutti i principali mercati: Agroalimentare (27,50%), Distribuzione e-commerce (13%), Multisettoriale (11%), Sanità/Farmaceutica (8%), Beni industriali (8%), Bellezza/Igiene (5%).

Un salone CON UN FOCUS SULLE soluzioni sostenibili

Crocevia di tendenze, ALL4PACK Emballage Paris ha consentito a molti espositori di presentare in anteprima le loro innovazioni e nuovi prodotti.

Evento imperdibile, il Concorso Innovazioni ALL4PACK ha permesso di mettere in mostra più di 200 novità e innovazioni presentate dagli espositori. Tra queste, 6 innovazioni sono state nominate vincitrici in 5 categorie: Soluzione sostenibile e responsabile, Design ed ergonomia, Tecnologia innovativa, Materiale del futuro e Prestazioni logistiche.

Contenuti ricchi e completi

In linea con le preoccupazioni del settore, ALL4PACK Emballage Paris vuole essere una fonte di ispirazione per supportare tutti i protagonisti di fronte alle sfide attuali e future.

Inoltre, per decodificare meglio i regolamenti, tradurre le evoluzioni permanenti, identificare le attuali aspettative del mercato, ALL4PACK Emballage Paris ha istituito un comitato Pack Expert (1) che ha realizzato il programma convegnistico della fiera.

Lo spazio ALL4PACK Conferences ha proposto durante i quattro giorni di manifestazione un ricco programma con una trentina di convegni su temi che rappresentano le grandi sfide del settore e con la presenza di relatori di alto livello membri di federazioni, associazioni di categoria, rappresentanti delle industrie utilizzatrici.

GLI highlightS

Per supportare gli operatori nella partecipazione alla trasformazione del settore del packaging, ALL4PACK Emballage Paris ha offerto altri punti salienti ed eventi che hanno riscosso un grande successo:

Lo spazio Obiettivo Zero Impatto ha rivelato iniziative di impatto positivo grazie a un evento ibrido degno di una piattaforma di scambio e di un Think Tank. Quest’area ha permesso di scoprire 14 start-up che offrono soluzioni innovative e agili per l’imballaggio e la manutenzione: nuovi materiali, contenitori riutilizzabili e connessi, strumenti di programmazione dei robot …

Lo spazio ALL4PACK Innovations, vetrina dei vincitori degli Awards 2022, ha permesso di scoprire le novità dei vincitori presenti nei diversi settori della manifestazione. Lo spazio ALL4PACK Innovations ha presentato anche i vincitori di altri concorsi rappresentativi delle tendenze internazionali ed europee: L’Oscar de l’Emballage, SIAL Innovations, De Gooden Noot, Emballé 5.0.

I percorsi dedicati e le visite guidate messi a disposizione dei visitatori hanno offerto una decodifica dell’innovazione, un approccio per materia e la scoperta delle macchine in funzione.

Infine, mercoledì 23 novembre, per celebrare il ritorno della manifestazione, una grande serata ha riunito durante un concerto più di 2.000 espositori e operatori del settore.

“La nuova proposta che abbiamo fatto a espositori e visitatori con il nuovo posizionamento della fiera e alla sua firma Lead the revolution, li ha innegabilmente conquistati. Il successo di questa edizione è dovuto in particolare alla sua perfetta coincidenza con i temi e le sfide di settore. Lanciata 4 anni fa, la scommessa è quindi vincente e ci permette di costruire il futuro di ALL4PACK Emballage Paris su basi eccellenti. Sono ancora più orgoglioso di questa edizione in quanto molti espositori e visitatori hanno condiviso la loro soddisfazione per la qualità degli incontri e lo spirito di convivialità che hanno regnato durante tutta la manifestazione. Al di là del business e dei contenuti offerti, queste qualità sono state fondamentali per la buona riuscita della manifestazione”, ha commentato Guillaume Schaeffer, direttore di ALL4PACK Emballage Paris.