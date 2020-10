Vetaphone apre Test Lab per perfezionare la produttività e sviluppare nuovi prodotti

La ragione che ha spinto la società danese a creare questo laboratorio ad elevata tecnologia è la sua capacità di testare i supporti a bobina con una simulazione della produzione commerciale in tempo reale: consente ai trasformatori e ai proprietari di marchi di testare nuovi prodotti e idee prima di impegnarsi con investimenti per realizzarli

Il trattamento delle superfici ha fatto molta strada dagli anni 70 da quando Verner Eisby, il fondatore di Vetaphone, ha inventato e sviluppato la tecnica che è ora conosciuta in tutto il mondo come trattamento Corona. Poiché la domanda del mercato ha portato all’evoluzione di nuovi inchiostri, lacche e supporti, anche il trattamento delle superfici è stato perfezionato e si è adattato alle complesse esigenze del mercato di oggi in cui la domanda di imballaggi stampati su film e lamina continua ad aumentare.

Per soddisfare questa crescita della domanda e migliorare l’apprezzamento da parte del mercato delle ultime tecnologie, Vetaphone ha investito la sua grande esperienza e il suo esclusivo know-how in una struttura all’avanguardia: Test Lab presso la sua sede di Kolding, in Danimarca. Per comprendere l’importanza della sua apertura, è necessario conoscere le basi del trattamento superficiale. Tutti abbiamo riscontrato il problema di provare a far aderire un liquido a un materiale non assorbente: prova a scrivere su un sacchetto di plastica e a strofinarlo con il pollice!

Se si estende questo problema a livello di un’industria dove il film plastico oggi è il materiale da imballaggio più utilizzato al mondo, l’importanza del trattamento superficiale risulta evidente. Descritto con parole semplici, si tratta di una modifica dello strato superficiale del supporto applicando una scarica elettrica a distanza ravvicinata. Ciò modifica la composizione chimica dello strato superficiale e consente all’inchiostro liquido o alla lacca di aderire senza sbavature.

Oggi, con la crescente pressione esercitata sui proprietari di marchi affinché siano responsabili dell’effetto che i loro imballaggi hanno sull’ambiente, tutta la questione del trattamento delle superfici è diventata necessariamente più complessa. Ed è in quest’ottica che Vetaphone ha preso la decisione di investire in questa struttura ad elevata tecnologia che permetterà di lavorare a stretto contatto con i suoi clienti per lo sviluppo del prodotto.

Il Test Lab, che si trova a Kolding, offre a stampatori, trasformatori, a chi si occupa di laminazione ed estrusione la possibilità di eseguire test in condizioni di laboratorio controllate prima di impegnarsi con investimenti per la produzione commerciale. Le stesse strutture sono disponibili anche per i produttori di inchiostri, vernici e supporti, ognuno dei quali è sotto stretto controllo del mercato per garantire che i loro nuovi prodotti soddisfino o superino gli attuali standard internazionali.

Nel corso del webinar organizzato da Vetaphone per presentare il nuovo progetto, spiegando l’importante pianificazione e gli investimenti che hanno contribuito a trasformare il Test Lab in realtà, Frank Eisby, CEO di Vetaphone, ha commentato: “con la nostra grande esperienza nella tecnologia di trattamento delle superfici, siamo diventati il ​​fornitore ‘go to’ per molti produttori di macchine per la stampa, trasformazione e laminazione, che comprendono l’importanza di una ricerca e sviluppo dettagliata su ogni componente della linea di produzione. Lavorando in stretta collaborazione con loro mentre sviluppano le loro tecnologie, possiamo consigliare il modo migliore per garantire la massima produttività e il minor consumo di energia per una gamma di supporti sempre più complessi e difficili da lavorare”.

Vetaphone prevede che il suo Test Lab attirerà l’interesse dei tecnici, è evidente che le loro competenze e raccomandazioni sono fondamentali per garantire una produzione commerciale di successo. In quanto tale, il laboratorio può essere visto come uno strumento di vendita, ma anche molto di più, infatti offre ai clienti attuali e potenziali dell’azienda l’opportunità di impegnarsi nella tecnologia del trattamento delle superfici, scoprendo così i vantaggi che ne derivano. Si potrebbe pensare che esso sia una piccola parte del processo di produzione complessivo, ma il ruolo che svolge il trattamento superficiale è cruciale per il successo commerciale.