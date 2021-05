Progettato per mostrare l’ampia gamma di tecnologia per trattamenti corona dell’azienda, le attrezzature presenti, che includono unità di trattamento per applicazioni diverse come estrusione, stampa ad alta velocità, trasformazione e banda stretta, possono essere dimostrate in azione, offrendo all’azienda l’opportunità di discutere le esigenze specifiche dei clienti in modo che il sistema fornito si adatti perfettamente al loro ambiente di produzione.

Annunciando l’apertura dello showroom, il CEO di Vetaphone Frank Eisby ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere gli inventori del trattamento corona e del lavoro pionieristico che abbiamo svolto nel trattamento delle superfici negli ultimi settant’anni. Il nuovo showroom è un altro importante anello del nostro programma strategico di formazione ed eccellenza e darà la possibilità ai clienti di vedere in prima persona esattamente ciò che può offrire la nostra tecnologia all’avanguardia”.

La tempistica del nuovo showroom è significativa in quanto si adatta perfettamente al cambiamento dei processi aziendali determinato dalla pandemia globale. Considerate la decisione di annullare le fiere a breve termine e una maggiore consapevolezza di ciò che la tecnologia di comunicazione online ha da offrire, i clienti hanno ora l’opportunità di organizzare visite personali allo showroom con riunioni online e costruire una partnership tecnica e commerciale con Vetaphone che garantirà il successo a lungo termine della loro attività.

Jan Eisby, CSO di Vetaphone, descrive la situazione: “anche prima che venissero imposte le recenti restrizioni di viaggio, le modalità di vendita dei beni strumentali erano cambiate. La ricerca online consente ai clienti di essere molto meglio informati prima di effettuare un investimento in tecnologia. Vetaphone ha sempre creduto nell’importanza del contatto faccia a faccia e nella capacità che ci dà di condividere la conoscenza. Ma sappiamo che molti dei nostri clienti esistenti e potenziali non sono in grado di farci visita a Kolding. Ora, utilizzando le comunicazioni digitali, possiamo portare il nostro showroom ai clienti ovunque si trovino nel mondo e dimostrare loro la nostra tecnologia come se fossero qui da noi in Danimarca”.

Il nuovo showroom completa un piano in tre fasi per rilanciare il marchio Vetaphone nel mercato globale, iniziato con l’apertura di una nuova sede high-tech nel 2017, seguito dal lancio di grande successo della sua struttura Test Lab lo scorso anno. Insieme all’espansione della sua rete globale di vendita e assistenza, che ora copre più di 60 paesi in tutti i continenti, Vetaphone è sulla buona strada per soddisfare i suoi ambiziosi piani per il futuro.