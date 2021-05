V-Shapes ha annunciato il lancio della stampante V-Shapes VS dflex per la stampa nearline da bobina a bobina della parte frontale delle esclusive bustine monodose V-Shapes, con innovativa apertura a una sola mano. Il sistema di stampa Powered by Memjet DuraFlex® semplifica la stampa del film flessibili per il confezionamento in loco, eliminando la necessità di esternalizzare la stampa o di impiegare altre apparecchiature di stampa nello stabilimento, soprattutto per tirature più brevi e personalizzate. Gli inchiostri VS dflex sono stati progettati per il confezionamento alimentare e appositamente formulati per una rapida asciugatura dopo la stampa, consentendo al substrato di essere pronto per l’uso con la confezionatrice V-Shapes ALPHA. L’interfaccia touch screen VS dflex rende facile per gli operatori gestire in modo efficiente il processo di stampa con una formazione minima richiesta.

“Abbiamo sempre avuto l’obiettivo di rendere disponibile la stampa di alta qualità per le nostre macchine automatiche per il confezionamento, in modo da soddisfare la domanda dei clienti per un time-to-market, personalizzazione ancora più rapidi”, afferma Christian Burattini, CEO di V-Shapes. “Ci siamo riusciti all’inizio di quest’anno con l’integrazione della macchina da stampa digitale per alti volumi TrojanLabel T2 con la nostra confezionatrice a singola linea PRIME e abbiamo in programma di integrare la stampa in linea anche nella nostra macchina a sei linee ALPHA. Ma per quelle macchine ALPHA già sul campo o che verranno vendute prima della disponibilità della stampa in linea, abbiamo sviluppato VS dflex, una soluzione di stampa con produttività elevata che rende più facile completare il processo di confezionameto sotto lo stesso tetto con un ingombro ridotto. In questa configurazione, il film posteriore della bustine viene stampato direttamente in fase di confezionamento in trasferimento termico. ”

La stampante nearline VS dflex sfrutta la velocità e la qualità dell’immagine della testina di stampa DuraFlex® A3+ multicolor fornita da Memjet e degli inchiostri pigmentati a base d’acqua, insieme alle funzionalità avanzate e alle capacità di gestione del colore del ColorGATE Packaging Productionserver, un RIP per la gestione del colore per la stampa industriale di packaging per offrire stampe di alta qualità e definizione del colore a 1600 dpi con a una velocità fino a 24,7 metri al minuto (90 piedi al minuto). Utilizza film riciclabili certificati, provenienti dal leader del settore SIHL o con materiali proprietari di V-Shapes. “La nostra partnership strategica con SIHL è particolarmente preziosa grazie alla possibilità di ottenere stampe di qualità molto elevata con inchiostro a base acqua e nessun pretrattamento”, aggiunge Burattini. “Hanno anche i nostri materiali specifici stoccati in Germania e negli Stati Uniti per garantire consegne rapide e puntuali”.

Siamo entusiasti dell’aggiunta di VS dflex, l’ultima arrivata in casa V-Shapes che permette una maggiore integrazione della stampa con i macchinari per confezionamento in linea”, afferma Russell Boa, Vicepresidente senior delle vendite – Nord America ed EMEA di Memjet. “La VS dflex consente la stampa professionale con colori vivaci, splendida precisione, in modo semplice ed economico ad alte velocità di produzione. La combinazione della leadership di V-Shapes nell’innovazione del packaging e nell’integrazione tecnologica li rende un partner di prima classe con cui lavorare “.

“Fondata nel 1997, ColorGATE, a differenza di molti altri fornitori di RIP e gestione del colore, si è concentrato sui mercati industriali negli ultimi dieci anni, rendendo questa collaborazione con V-Shapes e Memjet perfettamente in linea con le nostre strategie e capacità”, ha affermato Oliver Luedtke, Chief Marketing Officer presso ColorGATE. “Abbiamo avuto un rapporto molto produttivo con il team creativo e innovativo di V-Shapes. Siamo assolutamente allineati con loro nel desiderio di portare la massima qualità del colore, digitalizzazione e conformità Industry 4.0 al processo di stampa delle confezioni. Abbiamo sviluppato un set di gestione dell’output personalizzato appositamente per questo sistema di stampa che tiene conto dell’architettura Memjet DuraFlex e porta tutte le funzionalità ColorGATE appropriate al sistema per la massima produttività e qualità di stampa. Inoltre, la nostra interfaccia REST-API apre a V-Shapes opportunità future per una maggiore integrazione del flusso di lavoro man mano che i loro prodotti continuano ad evolversi “.