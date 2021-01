Da V-Shapes il futuro del confezionamento monodose!

Arriva da Bologna un’innovazione destinata a rivoluzionare il settore del confezionamento monodose.

Stiamo parlando di V-Shapes un fornitore innovativo di prodotti e servizi integrati verticalmente per bustine monodose, igieniche e sostenibili, capaci di erogare un prodotto liquido o in polvere utilizzando una sola mano. Con un’idea innovativa come queste bustine monodose di V-Shapes apribili con una sola mano, senza perdite, sversamenti o confusione, a volte vedere il prodotto reale in mano è il vero punto di forza. Non solo si tratta di un metodo più igienico di distribuzione dei prodotti, ma è anche molto facile da usare e le bustine possono essere personalizzate per riflettere l’immagine del marchio.

“Abbiamo anche reso disponibile un’app per la configurazione 3D delle bustine che consente di vedere come appariranno con il marchio e grafiche applicate, e usiamo la realtà virtuale per mostrare come viene erogato il prodotto. Il video della bustina che si apre e si chiude può essere registrato e poi condiviso per trasmettere efficacemente il funzionamento di questa innovativa bustina monodose”, dice Christian Burattini, Ceo di V-Shapes.

Disponibile su Apple Store o Google Play, è sufficiente scaricare la nuova app 3D Configurator di V-Shapes. In soli quattro semplici passaggi, si può caricare facilmente la grafica anteriore e posteriore della bustina, progettare e simulare il funzionamento con diversi tipi di prodotti: liquidi, fluidi, materiale granulare come lo zucchero, anche prodotti più densi come il miele o il burro di arachidi!

“Nell’app, offriamo cinque diversi layout di bustina tra cui scegliere, 2 diversi tipi di prodotto e contenuti personalizzabili sul fronte e il retro. Quindi, una volta configurata la bustina, è possibile utilizzare la Realtà Aumentata per visualizzare l’apertura della bustina dove vuoi, e, se lo desideri, offriamo un’opzione per registrare il video”, aggiunge Burattini.

Le bustine V-Shapes sono un modo sicuro e igienico per distribuire prodotti monodose. Praticamente non ci sono sprechi, non richiedono la presenza di aria all’interno, quindi il prodotto dura più a lungo e le bustine svuotate possono essere riciclate attraverso processi di riciclo industriali convenzionali.

Le innovative bustine V-Shapes possono essere realizzate con materiali per l’80% bio-based e omopolimeri, riciclabili in base alle normative locali, che garantiscono le stesse prestazioni di shelf-life dei materiali tradizionali.