C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciannove società produttive e commerciali ha presentato a Plast la sua gamma di adesivi, coating e inchiostri. La sostenibilità ambientale, una priorità assoluta per COIM, si concretizza nel settore degli imballaggi secondo le seguenti principali direttive.

– Sviluppo di soluzioni monomateriali plastiche: in collaborazione con CEFLEX, ad esempio, COIM ha partecipato ad un progetto per la realizzazione di imballaggi monomateriali che utilizzino PP riciclato e, in collaborazione con RECYCLASS, sta certificando adesivi adatti al riciclo meccanico.

– Offerta di soluzioni compostabili: COIM propone l’adesivo a base solvente NOVACOTE® NE 810 S + CE 510, testato secondo la norma EN 13432 e certificato OK Compost Industrial, secondo gli standard TUV Austria, Seedling e BPI. Per la serie di inchiostri CoLam FX di COIMINKS è stato recentemente ottenuto e rinnovato il certificato OK Compost Industrial TUV Austria, che consente ai trasformatori che impiegano supporti e componenti certificati compostabili, con inchiostro entro il limite massimo di applicazione indicato sul relativo certificato, di produrre materiali da imballaggio compostabili.

– Conformità normativa dei prodotti: COIM ha sviluppato un nuovo portafoglio di soluzioni a solvente e senza per la produzione di imballaggi alimentari e farmaceutici, offrendo migliori caratteristiche in termini di sostenibilità, prestazioni tecniche ed applicative, sicurezza e conformità ai regolamenti sul contatto con gli alimenti.

– Monomateriale non plastico: gli imballaggi monomateriale presentano il grande vantaggio di potere essere più facilmente riciclati. Per imballaggi in carta, COIM offre una vasta gamma di prodotti con proprietà di primer, OPV, heat seal coating e barriera all’umidità e ai grassi, permettendo combinazioni di soluzioni ed applicazioni per ottenere prestazioni crescenti in termini di ottica, saldabilità e barriera. Per imballaggi in Alu Foil, grazie all’integrazione di PES ad alto peso molecolare nella produzione, COIM propone una serie innovativa di heat seal coatings PVC / styrene free, compiendo un grande passo avanti in termini di sicurezza e conformità normativa per il contatto con gli alimenti.