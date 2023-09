A causa dell’elevato carico di lavoro produttivo durante il periodo del Corona virus, molti produttori di cartone ondulato hanno trascurato la consueta manutenzione preventiva. Per questo motivo Baumer hhs ha messo a punto per i suoi clienti “pacchetti fitness” per valvole, sensori e pompe per colla a freddo, per riportare al massimo livello possibile le prestazioni e l’affidabilità dei sistemi di applicazione della colla delle loro macchine. Come ulteriore incentivo l‘azienda offre uno sconto del 10% su tutti i kit di ricambi ordinati entro il 30 settembre 2023: una promozione unica nella storia di Baumer hhs.

“Durante e dopo la pandemia, la produzione nell’industria del cartone ondulato è stata una priorità assoluta, soprattutto per i produttori di imballaggi nel mercato in forte espansione dell’e-commerce. Molti dei nostri clienti hanno rinviato la manutenzione ordinaria, ma non sono ancora riusciti a recuperare. Con i pacchetti fitness per i nostri sistemi di applicazione di adesivi offriamo loro interessanti opportunità per riparare, effettuare la manutenzione e pulire da soli le loro macchine e riportarle così a un livello di prestazione perfetto”, spiega Marcell van Meegen, responsabile dello sviluppo aziendale di Baumer hhs. “Oggi più che mai, una produzione redditizia e competitiva di tutti i tipi di imballaggi in cartone ondulato richiede macchine che producano in modo affidabile in alta qualità con la massima produttività ed efficienza. Questo è l’obiettivo dei pacchetti fitness per i nostri sistemi di applicazione della colla. Utilizzandoli anche per ridurre tempi di fermo macchina e scarti, i nostri clienti migliorano contemporaneamente la sostenibilità dei loro processi produttivi.”

Tutte le parti di ricambio contenute nei kit sono della massima qualità e sono state adattate ai severi requisiti dell’industria del cartone ondulato. Sono certificati dagli esperti Baumer hhs e sono dotati di garanzia. I kit sono disponibili in tempi brevi e sono disponibili in tutto il mondo sia per le macchine nuove che per quelle più vecchie. Gli esperti di vendita e assistenza di Baumer hhs saranno lieti di assistere i clienti nella scelta dei kit più adatti. L’azienda fornisce anche tutorial per guidare i team di manutenzione lungo il processo di manutenzione.