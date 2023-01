Grazie a Smurfit Kappa la confezione di patatine in cartone Walker è più sostenibile: elimina 250 tonnellate di plastica all’anno.

Walkers, proprietà di Pepsi, è un marchio leader di patatine nel Regno Unito che ha l’obiettivo di ridurre i 660 milioni di sacchetti di plastica che produce ogni anno. La sfida consisteva nel sostituire l’imballaggio esterno in plastica della loro confezione multipla 22 & 24 con una nuova alternativa in cartone sostenibile. La soluzione doveva soddisfare le esigenze dei rivenditori, le elevate aspettative dei consumatori nei confronti del marchio e ottimizzare l’efficienza della supply chain.

Better Planet Packaging è un’iniziativa di Smurfit Kappa, il cui scopo principale è ridurre i rifiuti degli imballaggi creandone di più sostenibili. Non è una guerra contro la plastica; è un’iniziativa per creare consapevolezza relativamente ai rifiuti. E proprio questo gruppo di progettazione ed esperti tecnici di Better Planet Packaging ha lavorato in collaborazione con PepsiCo e i suoi produttori di macchine per sviluppare un concetto basato al 100% su carta. Hanno effettuato un’analisi completa della catena di approvvigionamento utilizzando servizio SupplySmart per calcolare i vantaggi logistici del passaggio alla nuova confezione di cartone.

SupplySmart è una combinazione unica di strumenti, dati e competenze che ti consentono di ottimizzare la tua supply chain direttamente o indirettamente legata agli imballaggi affinché i clienti prendano decisioni pienamente consapevoli, minimizzando i rischi e ottenendo riduzioni dei costi misurabili.

Passando all’imballaggio esterno in cartone sui multipack da 22 e 24, Walkers elimina ogni anno 250 tonnellate di plastica dalla sua catena di approvvigionamento, aumenta il carico dei pallet e offre un processo più rapido ed efficiente.

La nuova soluzione sostenibile ha migliorato l’impatto visivo in negozio, rafforzato l’immagine sostenibile del marchio Walkers e ha innescato e favorito un coinvolgimento positivo attraverso i social media.