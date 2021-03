Nordmeccanica dà il benvenuto all’Ing. Vito Signore

Nordmeccanica è orgogliosa di annunciare l’inizio della sua collaborazione con l’Ing. Vito Signore nelle vesti di nuovo Technical Director per la divisione metallizzatrici di Nordmeccanica Spa.

L’ing. Signore vanta una trentennale esperienza a livello manageriale nel campo dello sviluppo delle tecnologie di laminazione e metallizzazione avendo lavorato, tra le altre, come CTO per Manucor, importante cliente italiano di Nordmeccanica.

Ciò dimostra ancora una volta l’impegno e la fiducia che Nordmeccanica vuole riporre nel settore delle macchine per la metallizzazione, cercando continuamente di avanzare in questo settore a livello mondiale.