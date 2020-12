Collaborazione Kodak-Microsoft per soluzioni nel settore stampa

Kodak ha lanciato rivoluzionarie soluzioni aziendali Kodak Prinergy On Demand, collaborando con i principali fornitori di software tra cui Microsoft, PrintVis e VPress per creare una delle prime e uniche soluzioni software complete per tutte le applicazioni e per stampatori di qualsiasi dimensione.

Le soluzioni aziendali Prinergy On Demand di Kodak sono end-to-end, scalabili, automatizzate e possono essere utili per gli ordini, i pagamenti e le forniture, e possono aiutare gli stampatori a gestire tutti i processi aziendali in modo conveniente, fluido ed efficiente, eliminando complessità e costi di integrazione, aggiornamento e manutenzione di numerosi singoli prodotti software proposti da diversi fornitori.

Le soluzioni aziendali Prinergy On Demand combinano funzionalità Office, CRM, ERP e MIS con soluzioni di collaborazione, web-to-print e il sistema per flusso di lavoro di produzione Prinergy On Demand in un’unica piattaforma di soluzioni cloud completamente integrata. Il software è ospitato sulla piattaforma di cloud computing Azure di Microsoft, che garantisce sicurezza e i più alti livelli di flessibilità. Kodak ha migliorato il software con funzionalità di intelligenza artificiale e analisi specifiche del settore, quali integrazione, amministrazione IT e manutenzione continua tramite servizi gestiti in tempo reale. La componente ERP/MIS specifica per la stampa basata su Microsoft Dynamics 365 Business Central è fornita da PrintVis, mentre VPress ha reso disponibili funzionalità avanzate di web-to-print, vetrina e-commerce e creazione di VDP.

“Le soluzioni aziendali Prinergy On Demand di Kodak portano nel settore della stampa la convenienza e l’economicità di soluzioni software completamente integrate con la formuala dell’abbonamento”, ha commentato Todd Bigger, vicepresidente, Stampa, Kodak. “Gli stampatori potranno stare tranquilli con queste soluzioni che sono perfette, automatizzate e specifiche per la stampa senza la necessità di affrontare costi e complesse procedure per integrare prodotti di diversi fornitori”.

“Fornendo flessibilità operativa, informazioni strategiche e flussi di lavoro semplificati, Microsoft Dynamics Business Central aiuta Kodak a proporre soluzioni che consentano ai clienti di concentrarsi maggiormente sui propri clienti e meno sulla gestione di software e server”, afferma Cecilia Flombaum, Ecosystem Lead for Microsoft Business Applications di Microsoft.

“La presenza sul mercato di PrintVis sarà rafforzata dalla solida reputazione e competenza di Kodak nel settore della stampa”, dichiara Kasper Tomshøj, amministratore delegato di PrintVis. “Insieme siamo in grado di fornire ai clienti e su scala globale una gamma completa di software specifici”.

Le soluzioni aziendali Kodak Prinergy On Demand saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada e in Europa occidentale a partire dal 1° gennaio 2021.