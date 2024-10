CERM, il fornitore del principale software di gestione delle informazioni per l’industria dell’imballaggio e delle etichette, ha scelto recentemente SCREEN come suo partner di integrazione premium.

Riconosciuto in tutta l’industria dell’etichettatura e dell’imballaggio, CERM offre soluzioni complete di software di gestione delle informazioni (MIS) che consentono ai convertitori di etichette e imballaggi di gestire vari aspetti delle operazioni di fabbrica – dalla pre-produzione, alla stampa, alla finitura, alla spedizione e alle contabilità, tutto da un’unica interfaccia.

Per rafforzare le relazioni con i principali attori del settore della stampa di etichette e imballaggi, CERM ha introdotto il marchio di qualità “Premium Integration Partner” per i suoi partner di integrazione software. Questa designazione riconosce il livello unico di profondità e sofisticazione tra il loro sistema MIS e i vari sistemi operativi del partner, che creano un quadro interattivo unico per promuovere un flusso di lavoro automatizzato e senza soluzione di continuità che migliora l’efficienza e la produttività.

Il Partner Premium ideale per soluzioni di stampa di etichette

SCREEN è il primo Partner di Integrazione Premium per i fornitori di macchine da stampa, una testimonianza della qualità e dell’affidabilità delle loro soluzioni di stampa di etichette.

“La decisione era ovvia”, ha dichiarato Peter Heyse, direttore della gestione del prodotto di CERM, “Sono perfetti per diventare il nostro prossimo partner di integrazione premium.”

L’integrazione sofisticata tra il MIS di CERM e EQUIOS, il software di gestione del flusso di lavoro proprietario di SCREEN presente in tutte le loro stampanti digitali a getto d’inchiostro, è iniziata con l’installazione della prima stampante Truepress LABEL L350UV a Springfield, nel Regno Unito, più di dieci anni fa.

Questa lunga collaborazione si è poi ampliata e fiorita. “Quando i clienti esistenti o nuovi di CERM condividono i loro piani per investire in nuove attrezzature di produzione, gli indichiamo sempre l’importanza delle nostre integrazioni, un “must” per semplificare la produzione. E con SCREEN, è una certezza assoluta che aumenta l’efficienza dal primo giorno”, ha dichiarato Peter Heyse.

“La nostra integrazione profonda esistente rende l’adozione del nostro MIS rapida e senza intoppi, migliorando la produttività in tutto il flusso di lavoro quasi immediatamente. Questa integrazione non richiede alcuna ulteriore personalizzazione in loco. È una soluzione standardizzata comprovata, disponibile “pronta all’uso”, e molto apprezzata da numerosi clienti.”

Integrazione di sistemi di successo

L’automazione e l’integrazione dei sistemi sono aree in cui i convertitori di imballaggi possono ottenere guadagni di produttività misurabili in un settore in cui i miglioramenti tecnologici hanno portato a una carenza di manodopera qualificata, che diventa sempre più il collo di bottiglia della produttività. L’integrazione del software di CERM e SCREEN può supportare un processo di produzione di etichette completamente automatizzato, con conseguenti miglioramenti drastici dell’efficienza.

Il processo di produzione di etichette automatizzato sviluppato e utilizzato con i nostri clienti inizia con il software MIS che converte gli ordini dei clienti in un file Job Definition Format (JDF), che avvia un flusso di lavoro fluido in EQUIOS. Questa integrazione garantisce che la macchina da stampa sia configurata automaticamente con tutte le informazioni pertinenti, riducendo il ruolo dell’operatore a monitorare e avviare la produzione.

Durante e dopo la stampa, EQUIOS restituirà quindi i dati di produzione tramite un formato di messaggio di lavoro (JMF) al MIS per l’analisi delle prestazioni e l’ottimizzazione dell’output di stampa, delle velocità di produzione e del consumo di inchiostro e substrato senza registrazione manuale.

Infine, il MIS genera un nuovo set di istruzioni JDF per le attrezzature di finitura, basato sui dati forniti dal JMF di EQUIOS, consentendo anche alle macchine di finitura di essere configurate con un intervento umano minimo. Dopo aver integrato questo livello di automazione nei flussi di produzione di etichette dei nostri clienti, abbiamo osservato una diminuzione dei tempi di produzione fino al 74%.

Criteri di selezione per i partner di integrazione premium

La selezione dei partner di integrazione premium di CERM si basa su cinque criteri chiave essenziali per una riuscita integrazione e automazione nell’industria delle etichette e degli imballaggi. Queste linee guida garantiscono che la partnership non solo soddisfi, ma superi gli standard più elevati di integrazione delle soluzioni, qualità, efficienza e affidabilità.

Livello di automazione aziendale:La tecnologia del partner premium deve contribuire a un elevato livello di automazione aziendale che migliora l’efficienza e la produttività e fornisce miglioramenti pratici per i clienti. Scambio bidirezionale di dati:Il MIS di CERM e il software di gestione del flusso di lavoro del partner devono comunicare tra loro per automatizzare con successo la configurazione e la produzione. Numero di integrazioni clienti attive:L’unico modo per garantire un’integrazione di sistema efficiente e affidabile è avere molte integrazioni in uso presso i convertitori di etichette. Qualità della documentazione di lavoro:Per garantire ai clienti che i partner premium possono aiutarli a raggiungere i livelli di automazione promessi, i risultati di miglioramenti tangibili dell’efficienza devono essere documentati e resi disponibili. Supporto clienti:I partner premium devono impegnarsi a fornire un’installazione esperta e un supporto tecnico a lungo termine, garantendo che i clienti possano trarre pieno vantaggio dal flusso di lavoro automatizzato con il minimo delle interruzioni.

Guardando avanti: il futuro delle partnership di integrazione premium

Con SCREEN che si unisce agli altri partner di integrazione premium di CERM nelle attrezzature di finitura e nelle soluzioni di flusso di lavoro per la prestampa, quasi ogni fase della produzione di etichette può ora essere automatizzata fin dal primo giorno.

Peter Heyse, commentando i futuri sforzi di collaborazione tra le due organizzazioni, ha dichiarato: “Man mano che continuiamo ad ampliare l’elenco dei partner di integrazione premium e più collaboriamo con il flusso di lavoro EQUIOS di SCREEN, più diventa approfondita l’integrazione tra le nostre soluzioni, e entrambi i sistemi possono essere ulteriormente ottimizzati con gli altri nostri partner premium, con il risultato di un prodotto finale migliore per i nostri clienti comuni.”