XSYS: partnership per una flexo sempre più sostenibile

XSYS ha annunciato il risultato di una nuova collaborazione volta a creare soluzioni flexo sempre più sostenibili. Il progetto riunisce le competenze dei principali fornitori del settore nell’ambito della prestampa, delle lastre, dell’inchiostro, dei supporti, delle maniche, del montaggio lastre e della stampa per stabilire uno standard di riferimento nella produzione sostenibile di imballaggi flessibili.

I visitatori di drupa 2024 a Düsseldorf, in Germania, avranno certamente notato nello stand XSYS una borsa colorata stampata in flexo, prodotta con il supporto di tesa, BOBST, FOLLMAN, FLEXICON e PETROPLAST. L’innovativo progetto è stato creato in risposta alla crescente domanda da parte dei brand owner e dei consumatori di processi di produzione più sostenibili e prodotti di alta qualità.

“Questo progetto rivoluzionario che dimostra l’importanza di lavorare insieme promette di offrire vantaggi significativi al nostro settore e ai nostri clienti. Per raggiungere singoli obiettivi di sostenibilità, ogni passo conta e, attraverso le giuste strategie e partnership, questi possono essere raggiunti più rapidamente e in modo più efficace”, ha affermato Thomas Strohe, Direttore dell’eccellenza commerciale presso XSYS

Il progetto della borsa con cerniera utilizza un processo di gamma estesa (ECG) a sette colori con fondo bianco. Sia i supporti di stampa che quelli di laminazione sono realizzati in polietilene (PE), creando una struttura monomateriale completa. Oltre a facilitare il riciclo, questa struttura in PE sfrutta diverse innovazioni e competenze di tutte le parti in causa:

XSYS Germany GmbH ha fornito lastre, retinatura e adattatori : nyloflex® FTV è una lastra a punto piatto versatile, adatta per esposizione a LED e retro-esposizione, che offre le migliori prestazioni della categoria, contribuendo a ridurre i costi di elaborazione e stampa. Il ThermoFlexX in combinazione con la retinatura superficiale Woodpecker Nano è stata utilizzata per i colori di processo ECG e Nevis per la stampa del bianco con copertura e opacità migliorate. La retinatura superficiale Woodpecker supporta la massima qualità riducendo al contempo il trasferimento di inchiostro: oltre alla riduzione dei costi di utilizzo, ciò consente un’essiccazione più rapida e velocità di stampa maggiori. L’adattatore CFX in fibra di carbonio rotec®, ottimizzato con un anello Eco Xtra per un montaggio più semplice e un consumo d’aria inferiore del 90%, riduce le vibrazioni e favorisce anche velocità di stampa più elevate.

: nyloflex® FTV è una lastra a punto piatto versatile, adatta per esposizione a LED e retro-esposizione, che offre le migliori prestazioni della categoria, contribuendo a ridurre i costi di elaborazione e stampa. Il ThermoFlexX in combinazione con la retinatura superficiale Woodpecker Nano è stata utilizzata per i colori di processo ECG e Nevis per la stampa del bianco con copertura e opacità migliorate. La retinatura superficiale Woodpecker supporta la massima qualità riducendo al contempo il trasferimento di inchiostro: oltre alla riduzione dei costi di utilizzo, ciò consente un’essiccazione più rapida e velocità di stampa maggiori. L’adattatore CFX in fibra di carbonio rotec®, ottimizzato con un anello Eco Xtra per un montaggio più semplice e un consumo d’aria inferiore del 90%, riduce le vibrazioni e favorisce anche velocità di stampa più elevate. tesa SE ha fornito le maniche autoadesive : tesa® Twinlock è una soluzione di montaggio per lastre più sostenibile e riutilizzabile, caratterizzata da una manica comprimibile con uno strato autoadesivo che può essere riattivato per ogni ciclo. Poiché la lastra viene montata direttamente sulla manica, non è necessario alcun nastro di montaggio, evitando scarti e migliorando l’impronta di Co2 del processo. Le maniche tesa® Twinlock sono state utilizzate in combinazione con le maniche di base rotec® Hybrid TL di XSYS, che sono più leggere per una gestione più efficiente e sicura.

: tesa® Twinlock è una soluzione di montaggio per lastre più sostenibile e riutilizzabile, caratterizzata da una manica comprimibile con uno strato autoadesivo che può essere riattivato per ogni ciclo. Poiché la lastra viene montata direttamente sulla manica, non è necessario alcun nastro di montaggio, evitando scarti e migliorando l’impronta di Co2 del processo. Le maniche tesa® Twinlock sono state utilizzate in combinazione con le maniche di base rotec® Hybrid TL di XSYS, che sono più leggere per una gestione più efficiente e sicura. Bobst Bielefeld GmbH ha messo a disposizione la macchina da stampa flexo MASTER CI con velocità fino a 800 m/min. Questa macchina combina tecnologie avanzate e innovazioni smart nella stampa flexo CI per consentire la massima produttività, stabilità di processo e flessibilità indipendentemente dal livello di competenza dell’operatore. La macchina è progettata per offrire una qualità di stampa superiore, con tempi di installazione più rapidi e tempi di fermo ridotti. In questa collaborazione, l’attenzione rivolta all’adozione di misure per una stampa flexo più sostenibile si allinea perfettamente con la capacità di questa macchina di lavorare con materiali riciclabili e il suo contributo alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi. L’automazione, caratteristica fondamentale della MASTER CI, semplifica inoltre le operazioni dall’inizio alla fine per ridurre al minimo l’intervento manuale e gli scarti di materiale.

con velocità fino a 800 m/min. Questa macchina combina tecnologie avanzate e innovazioni smart nella stampa flexo CI per consentire la massima produttività, stabilità di processo e flessibilità indipendentemente dal livello di competenza dell’operatore. La macchina è progettata per offrire una qualità di stampa superiore, con tempi di installazione più rapidi e tempi di fermo ridotti. In questa collaborazione, l’attenzione rivolta all’adozione di misure per una stampa flexo più sostenibile si allinea perfettamente con la capacità di questa macchina di lavorare con materiali riciclabili e il suo contributo alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi. L’automazione, caratteristica fondamentale della MASTER CI, semplifica inoltre le operazioni dall’inizio alla fine per ridurre al minimo l’intervento manuale e gli scarti di materiale. FOLLMANN GmbH & Co. KG ha fornito gli inchiostri: la gamma FOLCO di inchiostri a base acqua di alta qualità è progettata per la stampa di imballaggi flessibili e appositamente ottimizzata per un’essiccazione efficiente per supportare elevate velocità di produzione. Prodotti, trasportati e lavorati senza solventi (COV), gli inchiostri offrono notevoli vantaggi in termini di sicurezza, ambiente e salute, consentendo un processo di stampa più sostenibile eliminando la necessità di post-combustori, smaltimento solventi e unità di distillazione.

la gamma FOLCO di inchiostri a base acqua di alta qualità è progettata per la stampa di imballaggi flessibili e appositamente ottimizzata per un’essiccazione efficiente per supportare elevate velocità di produzione. Prodotti, trasportati e lavorati senza solventi (COV), gli inchiostri offrono notevoli vantaggi in termini di sicurezza, ambiente e salute, consentendo un processo di stampa più sostenibile eliminando la necessità di post-combustori, smaltimento solventi e unità di distillazione. FLEXICON AG ha gestito la prestampa assicurando una gestione precisa del colore , essenziale per garantire risultati cromatici brillanti in ECG, mantenendo al contempo qualità ed efficienza economica. La separazione ECG precisa rende le stampe più sostenibili, con risultati di qualità perfetta. Per questo progetto, il design include persino un finto oro, stampato solo con colori ECG senza l’uso di colori spot metallici. Le lastre sono state prodotte utilizzando un ThermoFlexX TFxX 80-D, un’unità di esposizione ThermoFlexX Catena-E 80 e un processore Catena-WDLS di XSYS.

, essenziale per garantire risultati cromatici brillanti in ECG, mantenendo al contempo qualità ed efficienza economica. La separazione ECG precisa rende le stampe più sostenibili, con risultati di qualità perfetta. Per questo progetto, il design include persino un finto oro, stampato solo con colori ECG senza l’uso di colori spot metallici. Le lastre sono state prodotte utilizzando un ThermoFlexX TFxX 80-D, un’unità di esposizione ThermoFlexX Catena-E 80 e un processore Catena-WDLS di XSYS. PETROPLAST GmbH ha organizzato i supporti e le operazioni di converting. In combinazione con un’ampia rete di partner e capacità di magazzino, l’azienda è stata in grado di soddisfare le richieste del progetto con breve preavviso. I supporti scelti erano materiali Jindal Ethy-Lyte™ 25HD200 + LD-PE, laminati su un’accoppiatrice BOBST Nova SX 550 e trasformati in borse con cerniera presso SN Maschinenbau GmbH.

Questi componenti e il profondo know-how di processo dei partner forniscono un flusso di lavoro end-to-end completo in grado di supportare le richieste di qualità dei clienti. Riducendo l’impatto ambientale tramite l’uso di metodologie e materiali più eco-compatibili, questa combinazione stabilisce il punto di riferimento per il futuro della flexo.

“Sebbene ogni azienda apporti punti di forza e prospettive unici, la collaborazione mostra come unirsi con un unico scopo può guidare l’innovazione e ottenere risultati eccezionali nella flexo. L’impatto complessivo dei nostri sforzi collettivi dimostra una vera leadership del settore e un impegno incrollabile nel creare soluzioni più sostenibili. Questo è lo standard migliore dell’innovazione”, ha concluso Thomas Strohe.