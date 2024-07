Screen Europe dà il benvenuto a Domenico Beraldi come Regional Sales Manager per l’Italia. Domenico ha già fatto parte in passato della famiglia SCREEN. Ha iniziato la sua carriera nella stampa nel 1995 presso la filiale italiana di SCREEN e ha trascorso poi altri sei anni come distributore di SCREEN per le soluzioni inkjet per il mercato italiano, vendendo la sua prima macchina da stampa digitale inkjet per etichette nel 2014.

“Mi considero parte di SCREEN da molto tempo”, afferma Domenico. “Ora questa è un’entusiasmante opportunità per unirmi ufficialmente di nuovo al leader del settore della stampa, le cui innovazioni tecnologiche ridefiniscono continuamente i limiti della qualità di stampa, della velocità e dell’affidabilità.”

Un nuovo orizzonte per le soluzioni inkjet di SCREEN

Sebbene le soluzioni SCREEN CTP (Computer to Plate) abbiano già una presenza autorevole nel mercato italiano, dopo la sua nomina Domenico lavorerà per promuovere il crescente portafoglio di stampanti commerciali inkjet SCREEN presso gli stampatori italiani, contribuendo a migliorare le loro attivita’ con una eccezionale riproduzione delle immagini, una migliore efficacia in termini di costi e una maggiore flessibilità produttiva.

Bui Burke, Senior Vice President Sales di SCREEN Europe, è stato entusiasta di accogliere Domenico nella famiglia SCREEN, affermando: “Abbiamo già goduto di un lungo rapporto reciprocamente vantaggioso con Domenico. Sappiamo che è qualcuno che comprende le sfumature uniche dell’industria della stampa italiana e come il getto d’inchiostro digitale può supportare queste attività di stampa regionali. Siamo entusiasti di dare al mercato italiano l’impegno che merita e, con Domenico al timone, ci aspettiamo grandi risultati.”

Una forza trasformatrice per il mercato italiano

“Vedo il settore italiano della stampa commerciale come un campo ancora da esplorare”, ha esordito Domenico, “un campo ormai maturo per abbracciare la stampa inkjet ad alta velocità. Molti stampatori che utilizzano le macchine da stampa convenzionali offset ancora non hanno deciso di adottare la stampa digitale industriale.”

“Tuttavia, la tecnologia di stampa inkjet ha visto rapidi progressi: miglioramento della qualità di stampa ormai alla pari della lito o superiore, dei tempi di consegna e della redditività complessiva. Con questa tendenza chiara e ormai affermata, posso immaginare uno scenario in cui sempre piu’ stampatori abbraccieranno la stampa digitale inkjet di produzione.”

“Le macchine digitali inkjet SCREEN sono senza dubbio tra le migliori sul mercato globale e disponiamo delle soluzioni di cui gli stampatori italiani hanno bisogno. La gamma Truepress JET 520HD, che ha dato prova di sé con una qualità di stampa e affidabilita’ che accresce i profitti degli stampatori commerciali. C’è la Truepress JET 560HDX di ultimissima generazione destinata a rivoluzionare il panorama della stampa digitale. Sono anche entusiasta della prossima macchina da stampa a foglio SRA3 Truepress JET S320 con opzione banner, che porterà finalmente i vantaggi della tecnologia inkjet anche alle aziende più piccole. Indipendentemente dalle esigenze o dai punti critici del fornitore di servizi di stampa, esiste una soluzione SCREEN.”

“So che le macchine da stampa SCREEN rappresenteranno una forza trasformativa per gli stampatori italiani”, ha aggiunto Domenico, “e sono molto soddisfatto di iniziare quanto prima a presentare la famiglia di macchine da stampa digitali SCREEN e le loro capacità uniche presso l’Inkjet Innovation Center (IIC) qui ad Amsterdam”