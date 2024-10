Nasce API Transfer Technologies

API Transfer Technologies è stata costituita in seguito all’acquisizione di tutte le aziende e i marchi di United Foils Europe BV (United Transfer Technologies, United Foils, Packvision, Starfoil, Newfoil Machines) da parte di API Foilmakers, An Aldus Company. Questa acquisizione, annunciata ufficialmente nel maggio di quest’anno, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un’organizzazione più forte e diversificata, che si basa sui punti di forza dei suoi predecessori.

“Questo segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del nostro percorso” , ha dichiarato Kenny Gilmour, Amministratore Delegato di API Transfer Technologies. “Con la costituzione di API Transfer Technologies, alcuni dei marchi più rispettati del settore sono ora riuniti sotto lo stesso tetto. Questa integrazione ci permetterà di sfruttare la nostra esperienza combinata, di promuovere l’innovazione e di migliorare la qualità del servizio ai clienti di tutto il mondo”. Gilmour ha anche sottolineato che la sostenibilità è al centro della strategia dell’azienda. “In futuro, continueremo a investire in materiali di provenienza responsabile e in processi sostenibili, non solo per soddisfare, ma anche per superare gli standard del settore”.

“Ciò che ci contraddistingue non sono solo i nostri prodotti, ma anche le relazioni che instauriamo con i nostri clienti”, aggiunge Florence Bowman, Product Marketing Manager di API Transfer Technologies. “Siamo qui per supportare i nostri clienti in ogni fase del percorso, dallo sviluppo del prodotto all’assistenza tecnica, e per assicurarci che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Il nostro obiettivo è quello di essere più di un semplice fornitore: vogliamo essere un partner fidato nel loro percorso”.

Tradizione e innovazione

API Transfer Technologies offre una gamma di prodotti diversificata che abbraccia più categorie e utilizza la forza della sua storia e della sua esperienza combinata per superare i limiti e stabilire nuovi standard. Ogni prodotto riflette decenni di conoscenza e innovazione, posizionando i suoi marchi come leader nei rispettivi settori. L’ampia rete di distribuzione dell’azienda si estende in tutto il mondo, con hub strategici nel Regno Unito, D/A/CH (Germania, Austria e Svizzera), Benelux, Italia, Spagna, Polonia e Francia, oltre che in Australia e Nuova Zelanda. Questi hub non solo facilitano la disponibilità dei prodotti, ma fungono anche da collega-mento vitale con i clienti, fornendo servizi specifici per il mercato e garantendo un’assistenza costante.

Eccellenza nella produzione e nelle partnership

Il cuore dell’azienda è costituito dagli impianti di produzione nel Regno Unito, dove i prodotti speciali sono realizzati con precisione e cura. Inoltre, in qualità di uno dei maggiori distributori indipendenti di prodotti di trasferimento provenienti da partner produttivi globali selezionati, API Transfer Technologies mantiene sistemi di produzione e lavorazione leader di mercato, che assicurano la continuità e la sicurezza delle forni-ture in tutto il mondo.

API Transfer Technologies si impegna a creare un futuro sostenibile e utilizza per i suoi prodotti PET di spessore micron più sottile e altri materiali ecologici. L’attenzione alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) spinge al miglioramento continuo dei processi e garantisce che l’azienda non solo soddisfi, ma superi gli standard ambientali. Ciò continuerà ad essere supportato da una maggiore partecipazione alle iniziative del settore e ai sistemi di valutazione come Ecovadis e UN Global, nonché dall’espansione coerente dei sistemi di gestione della qualità e dell’ambiente in tutte le sedi.

L’azienda sottolinea che la fusione non avrà alcun impatto negativo sulle relazioni esistenti con i clienti e i fornitori, i contratti saranno mantenuti, l’offerta di prodotti e servizi e la disponibilità rimarranno invariate.