Saver, la goffratura ecosostenibile di Engraving Solutions, festeggia dieci anni

Saver, la tecnologia di Engraving Solutions per goffrature ecosostenibili, compie 10 anni e, con oltre 200 rulli incisi venduti in tutto il mondo, è diventata punto di riferimento per tutti i trasformatori che desiderano prodotti belli, morbidi, resistenti ed ecofriendly.

Nata dall’unione delle tecnologie Pixel e il 4D, l’innovativa soluzione permette di realizzare rotoli altamente decorati con una riduzione dell’utilizzo di colla fino all’75% risparmiando fibra e preservando le caratteristiche della carta.

“Con Saver è possibile valorizzare qualunque tipo di carta, dalla più pregiata a quella riciclata e dare valore aggiunto anche a prodotti entry level. Le tecnologie utilizzate vanno entrambe nella direzione di un saving di energia e di materiali inquinanti, anche se in modo differente”, commenta Mauro Gelli, Engineering and R&D manager.

Le “punte” del 4D permettono di risparmiare energia perché grazie al loro utilizzo si può avere un incremento di prestazioni a parità di materia prima, mentre con Pixel è possibile invece avere un risparmio di componenti inquinanti.

Decori più ricchi normalmente hanno necessità di maggiore colla, con Saver è possibile ridurre la colla di oltre il 75%, la carta rimane così soffice anche se riccamente decorata permettendo di sviluppare la massima creatività anche con effetti di ombreggiatura.

SAVER è applicabile su ogni prodotto tissue con 2 o più strati.