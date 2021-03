Cavanna pronta ad aprire la fabbrica per le vaccinazioni

L’azienda Cavanna, leader nella costruzione di macchine per flowpack packaging e cartoning system, ha aderito alla proposta di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e del presidente Gianni Filippa a partecipare alla campagna di vaccinazione utilizzando le strutture, con i vari locali idonei, e le infermerie esistenti presso gli stabilimenti di Prato Sesia e Mappano (TO).

“Abbiamo messo a disposizione i servizi del medico aziendale ed abbiamo ricevuto anche la disponibilità di alcuni medici locali, offertisi volontari, per poter vaccinare i nostri dipendenti ed i loro famigliari. Chiediamo solo che vengano definiti protocolli

molto rigorosi e che si faccia chiarezza sul tema della responsabilità, ma non ci tiriamo indietro”, afferma il Presidente Riccardo Cavanna.

“Stiamo vivendo un momento di crisi profonda non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e psicologico, e vogliamo dare il nostro piccolo contributo. Siamo orgogliosi di aver sviluppato dei protocolli di sicurezza interna, estremamente rigorosi,

giornalmente monitorati dall’Unità di Crisi Aziendale permanente di cui fanno parte il

presidente della società, l’amministratore delegato, il direttore risorse umane, la

responsabile dell’ufficio legale, il dirigente delegato alla sicurezza, l’RSPP oltre alla

Rsu. Già in passato offrivamo gratuitamente la possibilità di fare i vaccini antinfluenzali

e siamo pronti ad organizzarci per combattere il covid”, conclude il Dottor Cavanna.