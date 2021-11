Sappi ha approvato un investimento nella cartiera di Kirkniemi, a Lohja, in Finlandia, che permetterà di passare alla bioenergia rinnovabile per il relativo approvvigionamento energetico. Con questo investimento, le emissioni dirette di gas serra fossili dello stabilimento si ridurranno di circa il 90%, una quota che equivale a 230.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno.

“Riducendo il nostro uso di combustibili fossili e passando all’energia rinnovabile, la cartiera di Kirkniemi è sempre più parte della soluzione al cambiamento climatico. Come i prossimi negoziati della Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (COP26) sottolineeranno, abbiamo bisogno collettivamente di intensificare l’azione per il clima: tali investimenti sono fondamentali per cambiare la nostra traiettoria delle emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili”, spiega il direttore della cartiera Martti Savelainen.

Il progetto, il cui completamento è previsto per l’inizio del 2023, contribuirà significativamente alla tabella di marcia di Sappi Europe per la decarbonizzazione, abbandonando il carbone in uno dei suoi ultimi impianti che utilizzano parzialmente questo tipo di combustibile. La biomassa sarà poi utilizzata nella caldaia multi-combustibile di Kirkniemi, costruita nel 2015. La mossa fa avanzare Sappi verso i suoi obiettivi per il 2025, che includono la riduzione delle emissioni specifiche di gas serra (scope 1 e 2) del 25% e l’aumento della quota di energia rinnovabile al 50% in Europa rispetto al 2019.

L’investimento stabilirà le attrezzature necessarie per ricevere, immagazzinare e gestire la biomassa legnosa come la corteccia, la segatura e i trucioli di legno utilizzati per la produzione di biocarburanti. Questi tipi di biomassa sono sottoprodotti dell’industria forestale: il loro utilizzo per la produzione di energia ricava un ulteriore valore dalla risorsa forestale.

Oltre ad aumentare la quota di energia rinnovabile, gli stabilimenti Sappi si concentrano anche sulla riduzione del consumo energetico. La cartiera Sappi di Kirkniemi è parte dell’accordo nazionale finlandese sull’efficienza energetica e raggiunge costantemente i suoi obiettivi di risparmio energetico. La certificazione ISO 50001 di Kirkniemi è un’ulteriore prova del miglioramento sistematico dell’efficienza energetica dello stabilimento.