Lo scorso 3 febbraio 2026 Sante Conselvan è stato ufficialmente insignito del titolo di Liveryman della Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers, una delle più antiche e prestigiose Livery Companies del Regno Unito.

Fondata nel 1403 come corporazione di scrittori di testi, cartolai, legatori e venditori di libri, la Stationers’ Company ottenne nel XVI secolo dalla Corona inglese il monopolio sull’editoria e il compito di sorveglianza sul copyright, assumendo un ruolo centrale nello sviluppo e nella regolamentazione della stampa nel Paese.

Oggi non esercita più funzioni normative, ma conserva un’autorità morale e culturale di primo piano: è considerata l’associazione indipendente più autorevole nel Regno Unito per le industrie dei contenuti e della comunicazione. Rappresenta una vasta gamma di professionisti attivi nei settori di stampa, editoria, packaging, giornali, broadcasting, e-media, scrittura e forniture per ufficio, contribuendo allo sviluppo strategico e alla formazione delle nuove generazioni.

La sua missione si articola su più livelli: supporto all’industria, promozione della formazione e della beneficenza – attraverso borse di studio e sostegno alle scuole –, networking, coinvolgimento della community, con la storica Stationers’ Hall come luogo simbolo di incontro tra i leader del settore, e valorizzazione dell’innovazione tecnologica come leva per il futuro dei media.

“È un onore e un privilegio ricevere questo nuovo riconoscimento da parte di una prestigiosa Istituzione del Regno Unito come The Stationers’ Company. Soprattutto sono felice di rendere un ulteriore contributo al mondo della stampa, in continuità con la tradizione e la storia del nostro Paese”, ha affermato Conselvan, che aveva già ottenuto nel 2018 l’onore di diventare Freeman della Stationers’ Company e Freeman of the City of London.

La recente cerimonia di Vestizione lo consacra ora Liveryman a pieno titolo, riconoscendone ufficialmente la reputazione e il contributo nel mondo della stampa e del packaging a livello internazionale.