In occasione di queste due giornate clienti e partner potranno scoprire le innovazioni che Körber Business Area Tissue sta sviluppando in tema di automazione e digital

Per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti e partner in occasione dei Tissue Innovation Days due sono le sessioni programmate da Körber Business Area Tissue per le giornate a tema del 27 settembre e del 4 di ottobre.

Il 27 settembre si parlerà di Auto Web Starter una soluzione innovativa in termini di automazione nell’industria del tissue. Nelle due sessioni programmate per questa giornata sarà possibile scoprire e confrontarsi su come l’impiego di sistemi completamente automatizzati possa essere di aiuto nella gestione e nel processo di lavorazione del tissue.

La giornata del 4 di ottobre nelle due sessioni saranno presentate le offerte digitali, una selezione di servizi intelligenti e soluzioni che combinano intelligenza artificiale e big data con l’esperienza tecnologica che contraddistingue le macchine sviluppate e proposte sul mercato da Körber Business Area Tissue. Un esempio di queste soluzioni è Boost di FactoryPal realizzata per ottimizzare costantemente le impostazioni della macchina per ottenere il massimo OEE.

“Siamo felici di ripartire, dopo la pausa estiva, con i Tissue Innovation Days. Queste giornate sono per noi di grande valore non solo per tessere nuovi legami e consolidare i rapporti esistenti con i nostri clienti ma occasioni importanti per far conoscere alle aziende i differenti campi di azione in cui noi di Korber Business Area Tissue possiamo supportare il loro business in qualità di partner strategico di soluzioni a 360°”, commenta Mauro Luna, Chief Sales & Marketing Officer Körber Business Area Tissue.

Per iscrivervi al webinar basta registrarsi al seguente link: Tissue Innovation Days_ 27thSeptember-4thOctober_2022