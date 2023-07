L’azienda di cosmetici ecologici Respectueuse ha lanciato una linea di prodotti che sfrutta l’imballaggio EnviroStick™ in carta rigida completamente riciclabile di Sonoco. L’azienda è stata attratta dalla composizione in cartone riciclato di EnviroStick™ ed è orgogliosa di includere la soluzione di imballaggio per i suoi prodotti deodoranti.

Respectueuse è orgogliosa dei suoi due pilastri del marchio: “la mia salute”, attraverso la vendita dei suoi prodotti vegani, 100% naturali, certificati e biologici; e “il mio pianeta”, limitando i rifiuti di plastica utilizzando imballaggi di cartone per i suoi prodotti. Il marchio ritiene che l’implementazione di imballaggi sostenibili non solo si adatti perfettamente alla sua immagine e alla sua filosofia, ma faciliterà e aumenterà le percentuali di riciclo per i consumatori di cosmetici.

Myriam Reynaud-Cleyet, fondatrice del marchio Respectueuse, afferma: “Sonoco è una delle pochissime aziende che producono imballaggi push up in cartone in tre pezzi in Europa, la maggior parte di imballaggi simili viene prodotta in Asia. La presenza in Europa di Sonoco ci ha aiutato a rendere i nostri imballaggi più sostenibili, riducendo al contempo i passaggi nella catena di fornitura e l’impronta di carbonio dei nostri marchi; in futuro, Respectueuse sta prendendo in considerazione l’utilizzo della confezione EnviroStick™ per la protezione solare e altri prodotti cosmetici e di bellezza nell’offerta del nostro marchio”.

Respectueuse è stata fondata in Francia nel 2021 e ha una squadra piccola ma in crescita, produce e sviluppa cosmetici solidi. In qualità di partner dell’ONG Expedition 7th Continent, che da oltre 10 anni si batte contro l’inquinamento da plastica, Respectueuse si impegna davvero a limitare l’uso di plastica nei suoi imballaggi.

Julie Imbert, Sales Manager e responsabile del progetto di sviluppo EnviroStick™ di Sonoco, commenta: “oggi più che mai, i marchi di cosmetici stanno cercando di usare per i loro imballaggi soluzioni più riciclabili, per raggiungere i propri obiettivi sostenibili. Sonoco è orgogliosa di portare la sua esperienza nel settore della bellezza e della cura della persona, fornendo ai clienti una soluzione riciclabile, realizzata con fibre riciclate e attraente per gli scaffali, affrontando al contempo le attuali questioni ambientali”.

Sonoco è stata fondata nel 1899: è un fornitore globale di prodotti per l’imballaggio. Con un fatturato netto di circa 7,3 miliardi di dollari nel 2022, la società ha circa 22.000 dipendenti che lavorano in più di 300 operazioni in tutto il mondo, fornisce alcuni dei marchi più noti al mondo. L’azienda si è classificata al primo posto nel settore degli imballaggi nelle aziende più ammirate al mondo di Fortune per il 2022, oltre ad essere stata inclusa nelle 100 aziende più sostenibili di Barron (rivista di finanza americana) per il quarto anno consecutivo.