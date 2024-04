Anche per quest’anno RDM Group – produttore leader europeo di cartoncino a base riciclata e il più grande produttore in Italia, Francia, Paesi Bassi, Scandinavia e Penisola Iberica – darà la possibilità a tutti gli interessati di visitare i propri stabilimenti italiani di Santa Giustina (Belluno) e Villa Santa Lucia (Frosinone) in occasione della Paper Week dall’8 al 12 aprile. Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita, realizzata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale a favore della carta e del cartoncino e organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima, con il patrocinio di ANCI e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In occasione di queste giornate, si vuole avvicinare in particolare i bambini e i ragazzi a questi materiali che alle spalle hanno una storia secolare ma che nel corso del tempo hanno saputo trasformarsi e in qualche modo innovarsi al punto da rappresentare oggi uno dei cardini dell’economia circolare. Come sarà possibile vedere dal vivo durante le visite in uno degli stabilimenti di RDM Group, infatti, la carta proveniente dalla raccolta differenziata domestica e industriale viene riciclata e reimmessa sul mercato in mille forme diverse: ne sono testimonianza i tantissimi imballaggi per prodotti che usiamo quotidianamente e che vengono realizzati proprio col cartoncino di RDM Group, come ad esempio pasta, giochi, pizza, detergenti e molto altro. Da qui l’importanza di una raccolta differenziata fatta con scrupolo e per cui il contributo di tutti i cittadini è fondamentale.