Una collezione di carte “plasmate dal vento”. La nuova gamma Fedrigoni Mistral porta una ventata di eleganza e originalità grazie alle sue texture distintive. Ideale per progetti di alta editoria, comunicazione creativa e luxury packaging, Mistral amplia l’offerta di carte goffrate firmate Fedrigoni Special Papers.

Eleganza classica e texture distintive, una gamma che amplia l’offerta di carte goffrate Fedrigoni con il suo design senza tempo. È Fedrigoni Mistral, la nuova collezione di carte speciali naturali e patinate ideale per tutti i progetti di alta editoria (come libri, cataloghi, copertine), supporto alla comunicazione (inviti e brochure, biglietti d’auguri, cartellini) e packaging di lusso. Il suo nome si ispira al Maestrale, che porta un clima sereno e fresco nel Mediterraneo. Proprio come il soffio del vento di Nord Ovest, la gamma Mistral porta una ventata di freschezza e originalità, dando vita a progetti creativi esclusivi, caratterizzati dalle trame uniche di questa sofisticata gamma senza tempo, contribuendo a creare una vera e proprio esperienza tattile.

Disponibile in un ampio ventaglio di grammature da 100 a 400 g/m2, Mistral si presenta con una trama più elegante nella versione Tradition, e con una trama dalle linee geometriche nella versione Design, entrambe caratterizzate da un tocco delicato e ricercato. I toni vanno dell’avorio brillante di Ivory, al bianco naturale -privo di sbiancanti ottici – di Natural, fino all’intramontabile Premium White.

La gamma si compone di tre versioni, tutte realizzate con impasto di pura cellulosa ECF e certificate FSC e compatibili con le più comuni tecnologie di stampa. Mistral Tradition comprende carte e cartoncini naturali goffrati su entrambi i lati con texture Tradition, è disponibile in sei grammature (100-120-170- 250-320-400 g/m2) e nei toni Premium White, Natural e Ivory. Mistral Stucco Tradition – anch’essa disponibile con carte e cartoncini bipatinati goffrati su entrambi i lati – è sottoposta allo speciale trattamento superficiale Stucco, che garantisce un’elevata resa cromatica, intensità e omogeneità di stampa, garantendo alle immagini una resa nitida e brillante, mantenendo inalterato l’aspetto della carta. Disponibile in quattro grammature (120-170-270-350 g/m2) nelle shade Premium White e Natural. Infine, Mistral Design, che include carte e cartoncini naturali goffrati su entrambi i lati in texture Design, in quattro grammature (120-170-250-350 g/m2) e due shade: Premium White e Natural. In riferimento alle grammature più elevate, il supporto è costituito da più strati fibrosi accoppiati tra loro. Ciò garantisce a Mistral una serie di caratteristiche meccaniche superiori quali rigidità, resistenza allo strappo, elevato spessore, ruvidità e una particolare resa al tatto.

“Mistral unisce tradizione e innovazione con un tocco di luxury packaging. L’ampiezza della gamma la rende adatta a soddisfare le più svariate esigenze creative, aggiungendo ad ogni progetto un tocco raffinato assolutamente originale. Mistral dà vita ad un’esperienza tattile e visiva speciale – dichiara Celine Bertuzzi, Head of Product Marketing per Fedrigoni Special Papers -. Mistral si inserisce tra le soluzioni dedicate alla comunicazione creativa di Fedrigoni Special Papers, nuovo nome della divisione dedicata alle carte speciali, che comprende tre anime: luxury packaging, publishing & creative communication, e technical solutions. La competenza tecnica, l’alta qualità dei materiali, l’innovazione continua e l’impegno per la sostenibilità aprono uno scenario in cui, come in una pagina bianca, prendono forma le idee più creative. Da qui nasce il nuovo concept di Fedrigoni Special Papers: Shaping Ideas”.