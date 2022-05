Miraclon presenta il software Kodak Flexcel NX Central per offrire ai clienti un cambio di passo nella produzione delle lastre flessografiche. Con una riduzione del 90% sui tempi manuali per la preparazione del layout della lastra e un incremento dell’utilizzo del 10%, questo software di nuova generazione semplifica il processo di produzione delle lastre e consente l’integrazione di più funzionalità pattern avanzate sulla superficie progettate per ottimizzare le prestazioni di stampa, incluse quelle garantite da Kodak Flexcel NX Print Suite per PureFlexo™ Printing, in un unico layout automatizzato grazie al quale i clienti potranno completare più progetti in minor tempo e risparmiando sui costi.

Il nuovo processo automatizzato per il layout della lastra viene ottimizzato su tutta la gamma dei formati per massimizzare l’utilizzo, incrementando l’uniformità e riducendo gli errori grazie alla minimizzazione degli interventi da parte dell’operatore. Inoltre, il software Flexcel NX Central consente a più utenti di gestire da remoto i layout della lastra, mentre le funzionalità di tracking dei progetti garantiscono una fatturazione più precisa e un’analisi più completa dei costi di produzione.

“Flexcel NX Central è progettato per massimizzare le prestazioni della tecnologia Kodak Flexcel NX e garantire vantaggi in termini di efficienza in fase di pre-stampa e stampa. Funziona come hub centrale grazie al quale i clienti possono interagire con il loro Flexcel NX System”, dice Reid Chesterfield, Chief Technology and Innovation Officer di Miraclon.

Il software Flexcel NX Central è incluso in tutti gli ordini di Flexcel NX System ed è disponibile come aggiornamento per i clienti esistenti.