Pro Carton Young Designer Award 2021: aperto il voto “da casa”!

Sono ufficialmente aperte le votazioni per premiare il vincitore del principale concorso europeo dedicato al design di packaging, riservato ai giovani talenti: il Pro Carton Young Designer Award 2021. Le votazioni si chiudono a fine agosto e il vincitore verrà annunciato in occasione di una premiazione virtuale il 6 settembre.

Nonostante le difficoltà portate dalla pandemia, il concorso ha continuato a crescere e nel 2021 ha registrato un totale di 643 iscrizioni, pari al quadruplo rispetto a soli cinque anni fa: 109 istituti scolastici e accademici di 22 paesi europei hanno preso parte all’ormai tradizionale concorso a premi, avviato nel 2004.

Il vincitore della votazione pubblica si aggiudicherà un iPad, mentre cinque giovani prescelti dai giudici potranno vivere l’esperienza di un viaggio in Austria, facendo un training presso il Gruppo Mayr-Melnhof, una delle maggiori aziende nel settore del packaging in cartone. Per votare è sufficiente visitare il sito web di Pro Carton.

“È sorprendente come il concorso cresca di anno in anno e ancora una volta sono stupito dalla qualità e dal numero degli iscritti. I premi coinvolgono il nostro pubblico più giovane e celebrano i migliori talenti emergenti, che lavorano a idee creative non vincolati dalla fattibilità operativa o dai costi. Viste le numerose iscrizioni, i giudici svolgono un compito sempre più arduo, ma sarà il pubblico ad avere l’ultima parola! Con un forte messaggio di sostenibilità, speriamo che i progetti selezionati siano di ispirazione e dimostrino le capacità infinite del cartoncino”, ha detto Tony Hitchin, Direttore Generale di Pro Carton.