Lo sviluppo in-line e la lastra Asahi AWPTM-DEW CleanPrint lavabile ad acqua aumentano drasticamente la produttività riducendo gli interventi dell’operatore.

Nu-Maber ha aggiornato la propria linea produttiva con l’ultima tecnologia di Asahi Photoproducts, incluse le lastre Asahi AWPTMDEW CleanPrint lavabili ad acqua e il processore automatizzato e in linea Asahi AWP™-4260 PLF comprensivo di lavaggio, asciugatura e finissaggio. Questa nuova configurazione è in linea con Industria 4.0, con funzionalità di supporto e manutenzione remota, inclusa l’opzione Smart Glass per il massimo della tecnologia di supporto remoto. Le lastre Asahi AWPTM-DEW lavabili ad acqua sono ideali per la stampa flessografica di alta qualità, inclusi imballaggio flessibile o etichette e sono progettate per abbandonare la lavorazione delle lastre a base solvente, offrendo un’alternativa più pulita e libera da Composti Organici Volatili (VOC) all’industria flessografica.

“Collaboriamo con Asahi da oltre 30 anni, siamo stati i primi in Italia ad adottare la tecnologia di lavaggio ad acqua AWP di Asahi e i nostri clienti hanno apprezzato la qualità, la produttività e l’impronta ecologica di queste lastre. Con la nuova linea che abbiamo installato, abbiamo aumentato la nostra produttività e ridotto drasticamente i passaggi intermedi e l’intervento dell’operatore. Con le lastre AWPTM-DEW, stiamo offrendo nuovi vantaggi ai nostri clienti su tutta la linea, nei mercati flessografici a banda stretta, media e larga”, dice Livio Simionato, CEO di Nu-Maber.

AWPTM-4260 PLF è il processore in linea automatizzato di ultima generazione progettato per lastre CleanPrint lavabili con acqua AWPTM-DEW. È composto da un dispositivo di punzonatura automatica, un lavaggio, una lama d’aria e un’unità di finissaggio.

La linea automatica raddoppia la velocità di lavaggio rispetto alle macchine precedenti che processavano lastre AWPTM-DEF. È progettato per lavorare lastre AWPTM-DEW in due formati standard: 1200×900 mm (48×36 pollici) o 1067×1524 mm (42×60 pollici) con spessori da 1,14 a 1,70 mm. La tecnologia di lavaggio ad acqua AWP™ garantisce le minori emissioni di CO2 rispetto alle tecnologie alternative per la produzione di lastre.