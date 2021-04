Il Pro Carton Young Designers Award cerca soluzioni per il packaging sostenibile del futuro

Sono aperte le iscrizioni al principale concorso europeo dedicato al packaging per giovani talenti. Pro Carton esorta gli studenti a perfezionare le proprie abilità di progettazione con il cartone nei prossimi mesi, per avere la possibilità di vincere il Pro Carton Young Designers Award, un riconoscimento che premia l’eccellenza di una carriera nel settore fiorente del packaging.

Gli studenti possono scegliere tra quatto categorie: Creative Cartonboard – Food & Drink Packaging, Creative Cartonboard – General Packaging (escluso Food & Drink), Creative Cartonboard Ideas (non-packaging) e Save the Planet – idee che sostituiscono i materiali meno sostenibili con il cartone. È inoltre disponibile un Newcomer’s Award, per gli studenti di un’università che non ha mai vinto in precedenza. Gli insegnanti sono esortati a inserire lo Young Designer Award come progetto del corso di studi, da completare durante l’anno accademico, con Pro Carton che offre gratuitamente i fogli di cartone a uso degli studenti.

I cinque migliori candidati vinceranno un viaggio in Austria, dove non si limiteranno a vedere la splendida città di Vienna, ma potranno visitare uno degli stabilimenti di Mayr-Melnhof e riceveranno un training pratico nello stabilimento di trasformazione del cartone più grande d’Europa: Mayr-Melnhof Packaging. I vincitori dell’anno scorso comprendevano Fulfil, un’innovativa confezione per tamponi, la confezione in cartone Zig Zag Zig per un coltello, una confezione per farina con setaccio incorporato, oltre al vincitore del premio Save the Planet, Cardboard Pads, che elimina la necessità di una protezione in plastica, come il pluriball, per la spedizione di merci usando cartone ecologico.

“Il Young Designers Award contribuisce a educare la nuova generazione di designer sui benefici ambientali e l’adattabilità del cartone. Di conseguenza, ogni anno vediamo oggetti che applicano il cartone a scenari mai visti prima e troviamo soluzioni per le sfide a cui assistiamo oggi, per cui siamo molto emozionati di vedere quali design ci perverranno nel 2021!”, ha detto Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton.

Dettagli del concorso:

Il concorso è aperto a tutti gli studenti Europei a tempo pieno. Inizialmente, gli oggetti devono essere presentati online prima del 21 maggio 2021. Le informazioni complete e le regole del concorso si trovano qui: https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-award/2021/