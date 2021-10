Pro Carton nomina il nuovo Direttore Generale

Winfried Muehling è il nuovo Direttore Generale di Pro Carton, dopo il recente pensionamento di Tony Hitchin. Con la sostenibilità in cima all’agenda di molte aziende FMCG-Fast Moving Consumer Goods, Winfried Muehling continuerà a promuovere i tanti vantaggi del cartone e del cartoncino a titolari di marchi, consumatori, designer e governi.

Un esperto del settore con esperienza a livello globale

Con quasi 30 anni di esperienza nell’industria mondiale dell’imballaggio e del FMCG, Winfried Muehling ha ricoperto posizioni manageriali nel settore chimico, foodb&everage e delle attrezzature di capitale, dimostrando una passione nel riunire le parti interessate lungo tutta la catena del valore e per fornire una costante eccellenza commerciale e operativa.

I suoi ruoli precedenti includono: Vice President Accounts presso Ecolab, Sales Director per MM Board & Paper, Vica President Sales Management presso Tetra Pak e, più recentemente, presso Amcor come Global Key Account Director, con sede a Singapore.

Mettere il cartoncino sotto i riflettori

Mentre l’industria dei packaging evolve da un modello di economia lineare a uno circolare, Winfried Muehling promuoverà il cartone come una forma di packaging moderna, rinnovabile e riciclabile, oltre a evidenziare il design unico e le risorse promozionali.

C’è una forte motivazione ad adottare imballaggi sostenibili da parte dei marchi, con la ricerca di Pro Carton che mostra che il 60% dei consumatori europei basa le proprie decisioni di acquisto sull’imballaggio di un prodotto. In tale situazione, l’obiettivo principale di Winfried Muehling sarà quello di dimostrare i vantaggi di cartone e cartoncino alle aziende FMCG e Pharma, a anche ai rivenditori, così che essi diventino la prima scelta delle soluzioni di imballaggio ecologiche.

“Sono lieto che Winfried sia entrato nel team di Pro Carton. Porta con sé conoscenze ed esperienze nel settore, con una visione globale, e ha una comprensione innata delle tendenze e delle aspettative dei consumatori in fatto di packaging. Sappiamo che Winfried ha un atteggiamento orientato alla vittoria: questo aiuterà l’industria e i membri di Pro Carton a raggiungere il livello successivo”, ha detto Horst Bittermann, Presidente di Pro Carton – “Ringrazio Tony Hitchin per i cinque anni di servizio dedicato che hanno messo il cartone al centro delle conversazioni sul packaging sostenibile. Ora, con la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, COP26, che si terrà tra poche settimane, ci troviamo in un momento cruciale. Le aziende devono considerare le loro scelte e sotto la guida di Winfried, Pro Carton promuoverà ulteriormente i requisiti di sostenibilità del cartone, posizionandolo come materia di prima scelta per i marchi previdenti. Imballaggi dalla natura, per la natura!”

“È un onore essere nominato nuovo Direttore Generale di Pro Carton e sono entusiasta delle opportunità che mi attendono. Il settore del cartone ha lavorato duramente per fare in modo che i consumatori vedano nel cartone e nel cartoncino la prima scelta quando si tratta di packaging ecologici. Dobbiamo sottolinearne ulteriormente i vantaggi unici, posizionandolo come un materiale naturale, prodotto da risorse rinnovabili, che può essere riciclato più e più volte. Con il cartone soddisfiamo già oggi tutti i requisiti di un’economia circolare. Ho una passione per l’ambiente e la sua protezione per le generazioni future, ed è per questo che voglio fare in modo che i packaging in cartone diventino la prima soluzione di packaging sostenibile”, ha commentato Winfried Muehling, Direttore Generale di Pro Carton.