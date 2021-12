Paper Converting Machine Company (PCMC), annuncia l’apertura di un nuovo centro dedicato all’innovazione nel settore degli imballaggi, presso la sua sede a Green Bay negli Stati Uniti. Lo spazio polivalente di 430 mq diventerà un luogo per dimostrazioni, formazione, istruzione, prove industriali e ricerca e sviluppo.

Il centro ospiterà una macchina da stampa flessografica Fusion C, la macchina per buste stand-up Ares 400-SUP di Hudson-Sharp, un sistema di pulizia laser per anilox Meridian Elite, una macchina da stampa in linea ELS-MAX e la piattaforma di stampa digitale ION. Queste macchine saranno disponibili per dimostrazioni, apprendimento e formazione pratica. Il centro all’avanguardia dispone anche di strumenti e forniture di aziende leader del settore anilox, montaggio lastre, prove colore, ispezione di lastre e stampe, pulizia delle maniche, sleeve e nastri.

“Siamo felici di poter accogliere i clienti del settore printing e converting nella nostra struttura per sperimentare in prima persona le nostre innovazioni”, ha detto Rodney Pennings, direttore vendite di PCMC per il settore printing, coating e laminating. “Il nostro nuovo centro era un’idea che volevamo realizzare da tempo ed è gratificante vederla finalmente realizzata”.

“Il centro consentirà ai clienti di Hudson-Sharp di completare le prove sulle nostre tecnologie”, ha affermato Scott Romenesko, direttore vendite per trasformazione sacchetti di PCMC. “Sarà uno strumento prezioso per i nostri clienti che potranno valutare le migliori attrezzature per soddisfare le loro esigenze”.

Nella primavera del 2022 si terranno un open house e la cerimonia d’inaugurazione. Nei prossimi mesi verranno annunciati ulteriori collaborazioni ed eventi formativi.