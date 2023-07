Partnership fra Koenig & Bauer e hubergroup Print Solutions

Koenig & Bauer ha siglato un accordo di partnership con hubergroup Print Solutions, che prevede l’impiego di inchiostri da stampa convenzionali specifici per le macchine da stampa offset a foglio Rapida.

Prima della firma dell’accordo sono stati condotti test approfonditi con gli inchiostri da stampa di hubergroup. Gli inchiostri sono stati ottimizzati per la stampa ad alte prestazioni sulle macchine da stampa Rapida e Koenig & Bauer ne raccomanda l’uso esclusivo sulle sue macchine offset a foglio Rapida in tutto il mondo.

La partnership comprende anche lo sviluppo di una strategia comune di sostenibilità, lo sviluppo congiunto e commercializzazione di inchiostri da stampa per imballaggi primari per prodotti alimentari, lo sviluppo di soluzioni personalizzate per i brand owner e progetti di sviluppo strategico e tecnologico.

Inoltre entrambe le aziende lavoreranno insieme come una squadra in occasione di fiere internazionali, eventi per i clienti e corsi di formazione sui prodotti.

Ogni nuova macchina da stampa Rapida ordinata verrà fornita con uno starter kit contenente inchiostri da stampa che vengono utilizzati per la messa in servizio della macchina da stampa e forniti con garanzie che coprono prestazioni e qualità di stampa. Una volta completata la fase di messa in servizio e le prove, gli utenti interessati a continuare a utilizzare gli inchiostri consigliati possono ordinarli dai sistemi di vendita di entrambe le società. Ciò consente loro di avere dei vantaggi grazie alla produzione di prodotti ottimizzati e perfettamente coordinati, con l’accesso a tutti gli sviluppi futuri.