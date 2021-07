Il webinar Trends Talks, organizzato da Easyfairs e Packaging Premiere, svoltosi lo scorso giugno, ha visto come protagonista Paptic®, una vera rivoluzione green per l’imballaggio di lusso.

Paptic® è un nuovo materiale unico nel suo genere, dove la principale materia prima è la fibra di legno di provenienza sostenibile. Si tratta di un materiale da imballaggio di nuova generazione, rinnovabile, riutilizzabile e riciclabile che permette di sostituire facilmente i materiali meno ecologici. Paptic® è piacevole al tatto, resistente, leggero e distingue dalla concorrenza i brand che lo adottano. Con Paptic® è possibile sostituire quantità significative di plastica in numerosi campi di applicazione nel packaging, utilizzando questo materiale innovativo per realizzare, ad esempio, shopping bag, polybag, buste per e-commerce, e per il confezionamento dei prodotti in vari settori, come ad esempio quello della moda.

Ma chi è il produttore di questo straordinario prodotto? Paptic Ltd è una start-up tecnologica finlandese che si concentra sulla sostituzione dei materiali plastici negli imballaggi con alternative sostenibili a base di fibre. Paptic Ltd è nata come spin-off del VTT Technical Research Centre of Finland, è stata fondata nel 2015 da Esa Torniainen, Karita Kinnunen-Raudaskoski e Tuomas Mustonen.

Dopo questo interessante webinar non potevamo mancare all’open house virtuale che si è svolta anche a giugno: tantissime persone da tutto il mondo hanno aderito all’evento virtuale per discutere di sostenibilità negli imballaggi e per conoscere le nuove innovazioni Paptic. “La grande partecipazione ha dimostrato che è necessario saperne di più sulla sostenibilità negli imballaggi e sulle soluzioni oggi disponibili per soddisfare gli standard di alta responsabilità stabiliti per ridurre l’uso della plastica nella catena del valore, vorrei ringraziare tutti i nostri visitatori, relatori ospiti e tutta la squadra. Organizzeremo la prossima open house online di Paptic nel 2022”, afferma Tuomas Mustonen, CEO, Paptic Ltd.

Nel nostro prossimo numero di Converter & Cartotecnica pubblicheremo un report sull’evento e su questa azienda innovativa, pioniera nella lotta contro l’inquinamento da plastica.