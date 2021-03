Packaging Première presenta Pack Match, il nuovo servizio di business matching tailor-made dedicato al packaging deluxe

Pack Match, il nuovo servizio ideato da Packaging Première, nasce con l’intento di fornire una consulenza personalizzata, professionale e accurata per facilitare l’audience di Packaging Première e dei propri eventi digitali ad orientarsi nel settore, specialmente nella delicata fase di ricerca di soluzioni specifiche e di progetti di packaging personalizzati.

L’expertise e la conoscenza del mercato da parte del team di Packaging Première, che effettua ricerche mirate e puntuali tra i partecipanti all’iniziativa, permette ai fruitori del servizio di scoprire l’eccellenza in termini di prodotti e lavorazioni, all’insegna dell’innovazione e nel completo rispetto della privacy: tutte le richieste dei committenti rimangono infatti anonime, per consentire la massima libertà di scelta. Il richiedente, oltre a inoltrare domande specifiche ed eventualmente un brief dettagliato, può indicare a Packaging Première uno o più fornitori dai quali non desidera ricevere candidature.

“In questi mesi, in cui le attività digitali sono protagoniste, ci siamo impegnati a realizzare iniziative che potessero coinvolgere in maniera diretta il nostro pubblico. Per far vivere Packaging Première 365 giorni l’anno, abbiamo studiato Pack Match, un format specifico che consente di esplorare nuove opportunità di business e networking mantenendo un approccio tailor-made e valorizzando il contatto diretto con il cliente”, ha detto Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.

Dopo una prima presentazione delle proposte, il committente potrà scegliere il fornitore più in linea con le proprie necessità e richiedere un incontro su una piattaforma digitale dedicata. Pack Match è uno strumento ideale per la ricerca di nuovi prodotti e di materiali innovativi nei settori fashion, cosmesi e profumi, gioielli e orologi, fine food, wine & spirits, luxury accessories.

Per accedere al servizio, è sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo e-mail packmatch@packagingpremiere.it con tutte le indicazioni necessarie a garantire al team di Packaging Première una ricerca il più possibile precisa tra i partecipanti.