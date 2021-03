Sirio: le misure 2021 per investire risparmiando

Contributi e Finanziamenti agevolati per le aziende: quali sono le opportunità del 2021?

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati sono strumenti fondamentali per la digitalizzazione e la modernizzazione delle imprese italiane. Nel 2021 sono numerose le misure messe a punto per aiutare le aziende a dotarsi dei migliori strumenti tecnologici usufruendo di liquidità esterne. Queste fanno riferimento ad ambiti diversi e a soggetti erogatori diversi e sono riassumibili in 5 macro tipologie:

Credito d’Imposta Beni materiali: legato all’acquisto di beni materiali, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing. Questi raggiungono un Credito di imposta del 50% (per investimenti minori di 2,5M€) o del 30% (per investimenti superiori a 2,5 M€). Gli investimenti in beni immateriali, come i software, consentono invece un Credito di imposta del 20%. Questi investimenti sono recuperabili in 3 anni (beni materiali e immateriali) dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione 4.0.

Credito di Imposta Beni Strumentali: legato ai beni materiali relativi all’operatività dell’azienda (ex Superammortamento). Gli incentivi per investimenti in beni strumentali raggiungono un credito d’impostaè pari al 10% per beni materiali con investimenti fino a 2 mln €, al 10% per beni immateriali con investimenti fino a 1 mln € (dal 2021 6%), al 15% per beni strumentali, materiali e immateriali destinati all’organizzazione di forme di lavoro AGILE. Questi investimenti sono recuperabili in 3 anni (se volume affari è < 5 M€ in un’unica tranche).

Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo: legato ad attività di innovazione di prodotto o di processo. Gli incentivi per investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo raggiungono un credito d’imposta pari al 20% per le attività di ricerca e sviluppo con un massimale di beneficio pari a 4 mln €, al 10% per le attività di innovazione tecnologica e di processo e per quelle di design e ideazione estetica, al 15% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecosostenibile.

Credito d’Imposta Formazione 4.0: per supportare la spesa nella formazione del personale e ridurre il gap di competenze sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. L’incentivo, fino al 50% (40% per le Piccole imprese e 30% per le Grandi imprese), si riferisce a spese relative ai costi del personale impegnato in corsi di formazione. Il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese fino ad un credito massimo di 300.000 euro (250.0000 euro per le Piccole e Grandi imprese) per corsi di formazione su tecnologie Impresa 4.0 che riguardino i seguenti ambiti: vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione.

Nuova Sabatini: sostiene gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. L’ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali.

Bando Digital Transformation: favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. È gestito da Invitalia e finanzia progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%: 10% sotto forma di contributo e 40% sotto forma di finanziamento agevolato.

Bandi regionali e provinciali: dedicati alle aziende con sede sul territorio, in particolare rivolti a investimenti in innovazione, formazione, ricerca e internazionalizzazione.

La metodologia di intervento di Sirio

Ogni forma di incentivo ha caratteristiche distintive pertanto la metodologia di approccio deve adeguarsi al quadro di intervento delineato per ciascuna realtà. Sirio informatica e sistemi propone una metodologia modulare che, partendo dall’ascolto delle esigenze e degli obiettivi di innovazione aziendale, individua i progetti innovativi più adatti.

Una volta definito il perimetro di interesse, con un vero approccio consulenziale e uno STUDIO DI FATTIBILITÀ GRATUITO, esploreremo le migliori possibilità per finanziare il progetto innovativo e rientrare dei costi dell’investimento.

Perché rivolgersi ad un partner esperto

Disporre di un unico interlocutore con esperienza nel settore Carta e Packaging sia per l’introduzione di soluzioni 4.0 in azienda che per la consulenza necessaria ad approfittare degli incentivi 2021

Analizzare preventivamente gli obiettivi aziendali per individuare le misure migliori

Definire se le misure di interesse individuate sono cumulative o alternative ed eventualmente adattare la strategia di intervento.

Predisporsi tempestivamente e proattivamente nel rispondere ai bandi di interesse (in particolare in caso di Click Day)

In particolare in merito al Credito d’imposta per Impresa 4.0

Nella erogazione dei nostri servizi consulenziali in ambito di «Iperammortamento o Credito d’imposta beni materiali» applicheremo la seguente metodologia:

Consulenza tecnica specialistica, nella definizione dei capitolati di acquisto per i fornitori per evitare di acquistare beni senza i requisiti di legge «I 4.0»

Analizzare i beni, se già acquistati, per definirne la rispondenza ai requisiti della legge «I 4.0»

Definire piani di intervento tecnico per ottenere la rispondenza delle macchine ai requisiti di legge

Verificare la rispondenza ai requisiti in termini di interconnessione e sicurezza delle macchine oltre a dichiarazione CE di conformità

Redigere e asseverare la perizia giurata coperta da assicurazione

Supporto continuativo

