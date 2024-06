La decima edizione di OneMorePack, il premio e il forum di packaging design promossi da Grafica Metelliana, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo. L’evento, tenutosi venerdì 7 giugno presso Città della Scienza a Napoli, ha visto la partecipazione di studenti, creativi, designer, marketers, aziende e agenzie di comunicazione, uniti dalla volontà di fare networking e trovare nuove ispirazioni.

OneMorePack, patrocinato da Confindustria Campania, UNA Aziende della Comunicazione Unite, Assografici, ADCI Art Director Club Italiano e ADI Delegazione Campania, ha festeggiato un traguardo significativo. In 10 anni, oltre 600 progetti sono stati presentati in gara per il mercato italiano e internazionale, e quasi 400 prototipi sono stati realizzati da studenti di 28 istituti e università nazionali. In dieci anni, OneMorePack ha premiato 71 team di professionisti e 23 giovani talenti, selezionati da una giuria di 60 esperti. In totale, 33 speaker hanno partecipato alle dieci edizioni, inclusa un’edizione interamente in streaming.

“Con OneMorePack continuiamo a premiare le eccellenze in tema di grafica, design e creatività, ma abbiamo voluto che diventasse un’arena di confronto, con opinionisti ed esperti che in questa giornata si rinnova – ha commentato Gerardo Di Agostino, AD di Grafica Metelliana, dal palco di Città della Scienza – Ogni anno cerchiamo nuove ispirazioni e sperimentazioni. Ci mettiamo in gioco con la speranza di creare valore per tutti”

GLI SPEECH

Durante il FORUM 2024, i partecipanti hanno potuto visitare la galleria delle novità dei partner, la mostra dei progetti in shortlist e assistere agli interventi degli speaker nella Sala Newton. Tra i relatori, Mario Testa, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università degli Studi di Salerno, ha affrontato il tema “Etica, tecnologia e apprendimento”, mentre Giovanni Caturano, Innovation and Communication Director presso Mare Group, ha esplorato l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sulla creatività. Davide Mosconi, Partner & Executive Creative Director di Auge design, ha presentato casi di studio di packaging mass market.