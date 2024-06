Cefla Finishing, leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per la finitura e la stampa digitale industrialeannuncia il suo secondo evento in-house dedicato ai professionisti del settore del packaging.

Dopo il successo del primo open house, che si è tenuto lo scorso 7 maggio, visto il grande successo e le manifestazioni di interesse, Cefla ha deciso di riproporre un nuovo evento.

L’Open House J-Print Experience si terrà martedì 25 giugno, dalle 10:00 alle 16:00, presso il laboratorio di Cefla Finishing a Imola, situato in via Bicocca 14/C.

Chi è Cefla Finishing?

Con oltre 60 anni di esperienza, Cefla Finishing si distingue per l’innovazione continua e l’eccellenza nella qualità, offrendo soluzioni personalizzate che migliorano l’efficienza e la produttività dei propri clienti. Da decenni, Cefla Finishing sviluppa soluzioni di stampa digitale industriale su qualsiasi tipo di superficie e materiale ed è lieta di mettere questa sua grande esperienza a disposizione del settore packaging, in particolare per il cartone ondulato e cartotecnica.

Cosa Aspettarsi dall’Evento?

L’evento J-Print Experience, organizzato in collaborazione con Gastone Partisani, ex titolare della RTS Sistemi Informativi, rappresenta un’opportunità unica per esplorare i 3000 mq di innovazioni e soluzioni esclusive di Cefla Finishing.

I partecipanti potranno unirsi in qualsiasi momento tra le 10:00 e le 16:00, previa registrazione online. La giornata sarà dinamica, consentendo ai visitatori di scoprire le avanzate tecnologie di finitura e stampa digitale offerte dall’azienda.

Programma della Giornata:

– Presentazione delle tecnologie di finitura di Cefla Finishing;

– Visita al laboratorio per scoprire le linee di finitura e le stampanti digitali;

– Visita alla nuova stampante digitale per cartone J-Print 1800 SP.

Durante la prima edizione, i partecipanti hanno particolarmente apprezzato la modularità e le prestazioni della J-Print, evidenziando:

– La possibilità di stampa in grande formato;

– Flessibilità nei supporti stampabili: cartoncino, corrugato, tri-wall e molto altro, senza limiti;

– Libertà di spessore del materiale stampabile;

– Possibilità di configurare una linea ibrida flexo/digitale;

– Software macchina proprietario con 6 brevetti attivi;

– Opzione di applicare primer in linea.

Inoltre, la capacità di cambiare liberamente il fornitore di inchiostri e l’utilizzo degli inchiostri UV a “bassa migrazione” ha suscitato grande interesse, offrendo soluzioni potenzialmente rivoluzionarie per il mercato.

Cefla Finishing invita tutti i professionisti del settore a confermare la propria adesione all’Open House, indicando il numero di partecipanti, entro e non oltre il 20 giugno.

È possibile iscriversi cliccando [qui].