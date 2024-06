La partecipazione di Konica Minolta alla recente drupa è stata tutta all’insegna di una vera e propria rivoluzione digitale, e come la tecnologia possa aiutare i clienti e visitatori a migliorare l’efficienza del proprio business.

Con il concept “See the Potential” Konica ha invitato clienti e prospect a scoprire il potenziale delle soluzioni, ma anche a lavorare insieme per osservare da vicino le loro attività e comprendere insieme le aree di miglioramento dei processi di stampa in cui le soluzioni Konica possono realmente creare valore.

In uno spazio di 2.400 mq, con sei aree interconnesse su due piani, è stata creata un’esperienza unica, mostrando oltre 30 macchine in funzione e oltre 20 anteprime europee.

Vera star della fiera: AccurioJet 60000, la macchina di nuova generazione con stampa a getto d’inchiostro HS-UV, capacità di 6.000 fogli all’ora in formato B2+, in grado di offrire una versatilità straordinaria su numerosi supporti differenti.

Inoltre, Konica ha mostrato i sistemi di stampa di produzione AccurioPress, di stampa di etichette AccurioLabel e sistemi di nobilitazione della gamma MGI. Insieme, per raccontare un’avvincente storia di Industria 5.0, in cui convergono gli ultimi sviluppi tecnologici in termini di scalabilità, affidabilità, automazione intelligente e sostenibilità, il tutto tenendo sempre al centro l’esperienza umana.

Noi di Converter abbiamo avuto l’opportunità di intervistare direttamente dallo stand in fiera Giorgio Maggi, Industrial Printing Sales Director e Alessandro Viganò Product Manager Industrial Printing coi quali abbiamo raccontato e approfondito tutte le principali novità esposte in fiera. Articolo e videointervista saranno pubblicate nel numero di Converter-Flessibili-Carta-Cartone di luglio-agosto.

Il 31 maggio – 1° giugno è stata infine organizzata una due giorni dedicata ai Partner Professional Printing che ghanno visitato insieme la fiera, fatto conoscere le nuove macchine con dei tour di presentazione e passato insieme del tempo di qualità. Al termine del Partner Day i dealer hanno scelto di rinnovare la loro fiducia acquistando 22 sistemi di stampa di produzione AccurioPress!

Non sono mancate infine annunci importanti come quella che ha visto protagonista l’azienda grafica veneta GRAFICA ATESTINA che ha scelto di sviluppare la sua attività di nobilitazione digitale con MGI JETvarnish 3D EVO 75. Un altro successo che testimonia la dedizione del Team Konica Minolta Italia e la fiducia che i clienti ripongono in queste soluzioni.