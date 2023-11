Nordmeccanica dà il benvenuto a Ralf K. Wunderlich

Con una nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nordmeccanica SpA Antonio Cerciello è stato ufficializzato l’ingresso in azienda di Ralf K. Wunderlich che a partire dallo scorso 1 novembre ha assunto la carica di consigliere del Consiglio di amministrazione e del Comitato degli azionisti di Nordmeccanica.

“È un privilegio per noi avere a bordo un leader che porta decenni di esperienza ai massimi livelli nel settore del packaging sia come dirigente che come direttore non esecutivo. Negli ultimi 30 anni, Ralf ha lavorato e vissuto in 6 Paesi in tre continenti, sia per aziende private che quotate in borsa. Guardiamo con entusiasmo al futuro di Nordmeccanica e non vediamo l’ora di continuare il nostro percorso di crescita”, ha commentato Antonio Cerciello (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nordmeccanica SpA)

Chi è Ralf K. Wunderlich

Laureato in Economia Aziendale, Mr. Wunderlich ha ricoperto in Amcor Group, la carica di Presidente e Amministratore Delegato, Flexibles, Asia Pacific e Membro del consiglio, Global Management Team nel periodo 2010-2017.

In precedenza è stato Presidente e Amministratore Delegato, e Direttore Esecutivo di LINPACK Packaging Ltd, società del Gruppo LINPAC (2008-2009);

Nel periodo iniziale della sua carriera (1993-2007) ha ricoperto differenti ruoli in Rio Tinto Alcan, (1993-2007), tra cui Presidente, Alcan Packaging Global Tobacco e Membro del consiglio, Alcan Packaging Executive Committee Stati Uniti e Regno Unito (2005-2007), nonché altre posizioni dirigenziali in Germania, Italia, Malesia e Singapore.

Attuali posizioni di fiducia:

AptarGroup, Membro del Consiglio di Amministrazione (2009-);

Essentra PLC, Membro del Consiglio di Amministrazione (2017-);

Huhtamaki, Membro del Consiglio di Amministrazione (2018-)

Shepherd Building Group, Membro del Consiglio di Amministrazione (2021-)