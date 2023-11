Burgo Group rafforza il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale e responsabilità sociale e presenta il “GO2030 – Growing Sustainably”, un piano strategico volto a ridurre l’impronta ambientale attraverso un’approfondita analisi e valutazione di tematiche prioritarie che Burgo ha identificato come fondamentali, quali: la decarbonizzazione, l’ottimizzazione delle risorse idriche, la riduzione degli scarti di produzione, la sostenibilità dei prodotti, l’approvvigionamento responsabile, il benessere e la sicurezza sul lavoro.

La sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale sono da sempre elementi fondamentali nell’approccio al business di Burgo, che dedica la massima attenzione a questi temi in virtù del valore intrinseco, culturale e strumentale, di ciò che produce: la carta.

GO2030 rappresenta la tabella di marcia verso gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo definiti sulla base delle linee strategiche dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il piano d’azione si basa su obiettivi misurabili e su una comunicazione trasparente per offrire modelli di buone pratiche a partner, stakeholder e altri soggetti coinvolti nelle sfide dello sviluppo sostenibile.

Burgo affronta queste sfide attraverso un approccio concreto e una precisa strategia ESG che comprende l’identificazione dei temi prioritari e la definizione di una mappa di materialità, di obiettivi misurabili e indicatori di performance trasparenti, e, infine, la creazione di una roadmap per l’implementazione e la messa in atto delle azioni necessarie.

Tra gli obiettivi definiti da Burgo per il 2030 troviamo, ad esempio, la riduzione del 45% delle emissioni di CO2 (Scope 1 e Scope 2), l’utilizzo di energia proveniente per il 40% da fonti rinnovabili, il recupero del 99% degli scarti derivanti dalla produzione, lo sviluppo di prodotti riciclabili al 95%, la scelta di fornitori 100% sostenibili, scelti in base a driver ESG. Inoltre, il Gruppo crede sia fondamentale parte del processo, nonché dell’etica aziendale, coinvolgere attivamente tutti i suoi dipendenti e collaboratori nella promozione della responsabilità sociale e della sostenibilità.

Al seguente link è possibile consultare la nuova sezione di Burgo interamente dedicata al progetto GO2030 e la lista degli obiettivi ESG definiti dal Gruppo sulla base all’Agenda2030 delle Nazioni Unite.