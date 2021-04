Nordmeccanica annuncia la messa in onda dell’Episodio 4 delle “Nordmeccanica Series”.

Con i primi 3 eventi Nordmeccanica ha offerto ai clienti un nuovo modo di comunicazione riguardante informazioni tecniche, novità su prodotti e tecnologie, e lo stato dell’arte sulla ricerca. Una forma di comunicazione che permette di entrare nel dettaglio tecnico offrendo informazione reale. L’aver promosso questa innovazione e averla gestita attraverso dirette reali via satellite è stata una grande dimostrazione per il leader nelle soluzioni di converting per imballaggi flessibili di qualità, affidabilità, onestà, etica.

Episodio 4 sarà incentrato sulla presentazione della nuova versione della Duplex Combi Linear, la più venduta al mondo nella sua classe. Quest’ultima evoluzione offre una serie di innovazioni che rispondono ai più recenti sviluppi della tecnologia e allineano la macchina alle necessità attuali e del prossimo futuro dei clienti. La macchina sarà presentata in fase operativa: saranno dimostrate varie tecnologie di spalmatura ed il tutto avverrà in diretta e in tempo reale con le telecamere puntate sui punti chiave di questa tecnologia (teste di spalmatura, adesivi, gruppi di laminazione, forni ecc). La dimostrazione pratica sarà affiancata da note informative sui più recenti sviluppi nelle alte tecnologie di imballaggio barriera.

Un altro segmento dell’episodio sarà dedicato alla nostra divisione “Vacuum” che produce metallizzatori ad alta tecnologia per applicazioni di punta quali metallizzazione Pattern e AlOx.

Infine, come sempre in questi episodi, una breve sezione sarà dedicata allo sport, in questo caso con la presenza in studio della vettura che ha vinto la più recente 24h di Le Mans per la scuderia Campione del Mondo AF Corse sponsorizzata da Nordmeccanica.