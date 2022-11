NEOS sarà presente al Digital Print for Packaging Europe 2022 questo 5 e 6 dicembre a Berlino per condividere con tutti i protagonisti della filiera la propria innovazione tecnologia dedicata alla stampa su packaging.

Rappresentando infatti l’intero settore della stampa digitale per imballaggi ed etichette – da designer, venditori e proprietari di marchi a fornitori e specialisti della trasformazione – la conferenza Digital Print for Packaging di Smithers è il forum di riferimento per tutti i professionisti che lavorano in questo settore e che vogliono aggiornarsi sulle ultime tendenze ed innovazioni. Con un’agenda ricca di temi ed interventi, che vanno dall’analisi e sviluppo del mercato alla sostenibilità e personalizzazioni di massa, Digital Print for Packaging Europe si posiziona come evento al vertice delle frontiere più evolute della stampa digitale per l’industria.

Con uno stand dedicato, NEOS, è pronta infatti per rispondere a tutte le domande dei visitatori ed offrire un quadro completo sulle potenzialità e sui vantaggi della stampa digitale inkjet per l’industria. Un’occasione per parlare direttamente con il personale di NEOS, osservare da vicino i campioni e avere una consulenza personalizzata sulle applicazioni e sui processi di produzione.

Le stampanti digitali NEOS sono, infatti, progettate per gestire con massima cura la stampa su packaging, che sia su carta, cartone ondulato e metallo, utilizzando la tecnologia inkjet con una vasta selezione di testine di stampa e di accessori integrati. Punto di forza dell’azienda italiana è di progettare e realizzare ogni parte delle proprie macchine: dalla meccanica all’elettronica, fino al software e color management. Ogni aspetto viene progettato in base alle esigenze del cliente, esaltando a pieno quelli che sono i vantaggi della stampa digitale: integrazione e semplificazione dei processi, riduzione dei costi e del time to market, riduzione dello scarto materiale, risparmio energetico e maggiore efficienza produttiva.

In un mercato come quello del packaging, che richiede una sempre maggiore attenzione all’ambiente ma anche all’estetica e alla diversificazione e personalizzazione, la flessibilità delle soluzioni NEOS, integrabili a linee produttive già esistenti, diventa un valore aggiunto lungo tutta la catena di produzione.