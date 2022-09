Henkel esporrà un portafoglio di soluzioni adesive che affrontano la totalità delle sfide del confezionamento: un adesivo a base biologica, adesivi a caldo con bassa temperatura di applicazione della gamma Technomelt e soluzioni innovative che riducono i rifiuti di plastica attraverso l’incollaggio multipack e la pallettizzazione.

“Il percorso verso imballaggi più sostenibili richiede un approccio olistico che comprenda tutta la catena del valore degli imballaggi. In Henkel, ci impegniamo a stabilire nuovi standard di sostenibilità nei nostri settori. In qualità di leader, sappiamo bene che gli adesivi possono influire sulla sostenibilità degli imballaggi dei beni di consumo e stiamo sviluppando soluzioni innovative che supportino gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti”, spiega Svenja Thiel, Market Strategy Manager Packaging & Labelling Adhesives EIMEA, Henkel. “A Fachpack 2022 siamo felici di condividere il nostro approccio olistico alla sostenibilità, non solo attraverso i prodotti e i processi innovativi presentati al nostro stand, ma anche con il nostro impegno per la trasparenza e la stretta collaborazione con clienti e fornitori”.

Affrontare le sfide della sostenibilità richiede un’innovazione assoluta. A Fachpack 2022, Henkel presenterà Technomelt Supra ECO, il primo adesivo a caldo a impatto di carbonio negativo. Realizzato con un’elevata percentuale di materiale a base biologica, garantisce la piena tracciabilità dell’impronta di CO2 e l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime, grazie a un bilancio di massa certificato ISCC PLUS. Ciò consente ai produttori e ai proprietari di marchi di sviluppare e produrre imballaggi con il minor impatto ambientale, senza rinunciare alle elevate prestazioni dei prodotti Henkel.

Henkel presenterà anche la gamma Technomelt Supra COOL di adesivi a caldo con bassa temperatura di applicazione. Progettati per migliorare l’efficienza produttiva e ridurre i tempi di fermo macchina, gli adesivi per la sigillatura di scatole e cartoni Technomelt Supra COOL vengono applicati a temperature più basse, fino al 40% in meno rispetto agli adesivi a caldo convenzionali. Le temperature di applicazione più basse offrono vantaggi evidenti poiché fanno sì che gli adesivi durino più a lungo, mantenendo la stabilità della viscosità, prolungando la durata delle apparecchiature, diminuendo i costi di manutenzione e migliorando i tempi di avviamento. Oltre a questi vantaggi, la gamma Cool offre un’eccezionale sostenibilità, poiché le basse temperature di applicazione aiutano a ridurre il consumo energetico.

Pallettizzazione sostenibile con scarti minimi

Per stare al passo con la crescente domanda dei consumatori, contenitori e pacchi devono essere trasportati in modo sicuro ed efficiente, ma l’uso di film estensibile per avvolgere i pallet crea rifiuti di plastica. Le soluzioni di pallettizzazione Technomelt Supra PS di Henkel forniscono la risposta sostenibile. A Fachpack 2022, Henkel mostrerà come gli adesivi possono essere utilizzati per impilare e fissare efficacemente i pacchi ai pallet per ridurre gli sprechi, migliorare la sicurezza e ridurre i costi complessivi. Oltre a ridurre o eliminare la necessità di film plastici, questi adesivi appositamente progettati riducono anche la necessità di materiali intermedi e possono anche essere integrati nel processo di produzione per una maggiore automazione.

Eliminare la plastica monouso con l’incollaggio multipack

In fiera gli esperti Henkel saranno anche a disposizione per discutere le soluzioni per sostituire gli anelli di plastica e gli involucri termoretraibili con alternative sostenibili a base di adesivi e/o cartone.

“Non vediamo l’ora di incontrare i nostri clienti e partner per discutere di come possiamo aiutarli ad affrontare le loro sfide di sostenibilità con nuovi design di imballaggio”, ha affermato Marcel Hübenthal, direttore del team di vendita europeo Packaging & Labelling Adhesives, Henkel. “Dalla produzione di adesivi con una minore impronta di carbonio, per creare processi di produzione più sostenibili e offrire soluzioni migliori per garantire che i prodotti raggiungano i clienti in sicurezza, Henkel può aiutare in ogni fase”.