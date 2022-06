Mondi e Henkel stanno aiutando i consumatori a lavare i piatti in modo più sostenibile creando un concetto di imballaggio riutilizzabile completamente nuovo. Le due società hanno studiato una soluzione di imballaggio per i prodotti Henkel per il lavaggio dei piatti che consente di riempire le bottiglie di plastica utilizzando ricariche in buste flessibili. Ciò supporta gli obiettivi di sostenibilità di Henkel di rendere riciclabile o riutilizzabile il 100% dei suoi imballaggi e di ridurre del 50% l’uso di plastica vergine di origine fossile entro il 2025.

Comoda e leggera da portare a casa, la busta si svuota completamente grazie al suo design sagomato, senza lasciare residui. È morbida al tatto con una base robusta in modo che possa stare facilmente sugli scaffali, offrendo ai rivenditori un appeal accattivante, comunicando anche tutte le informazioni sul marchio, compresi i vantaggi per la sostenibilità. La busta a tenuta stagna di Mondi è certificata secondo ISTA 6, è quindi un imballaggio molto resistente sia per gli acquisti in negozio che online.

“La sostenibilità è un elemento vitale nel settore dei prodotti per la casa ed è una tendenza che sta cambiando l’intero mercato, ed è giusto che sia così. Nel nostro piano d’azione MAP2030 Mondi ha definito obiettivi di sostenibilità incentrati su soluzioni guidate dall’economia circolare. Ciò include l’obiettivo di rendere il 100% dei nostri prodotti riutilizzabile, riciclabile o compostabile entro il 2025, proprio come la busta riciclabile sviluppata per Henkel. Il nostro approccio EcoSolutions ci ha permesso di lavorare a stretto contatto con il team di Henkel per creare il nuovo imballaggio. Sebbene l’obiettivo fosse fornire una soluzione che aiutasse Henkel a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità, dovevamo anche garantire che i materiali e la struttura proteggessero il prodotto durante il trasporto e sullo scaffale, prevenendo perdite e riducendo al minimo gli sprechi”, ha detto Muriel Joncheray, Global Key Account Manager Consumer Flexibles di Mondi.

Carsten Bertram, Head of Global Packaging Innovation Dishwashing di Henkel ha aggiunto: “Henkel è consapevole della sua responsabilità in relazione agli imballaggi. Ci impegniamo a promuovere imballaggi sostenibili e abbiamo molti obiettivi ambiziosi. La nostra strategia si basa sull’economia circolare e si concentra sull’integrazione della plastica riciclata, sulla riduzione della quantità di imballaggi in plastica, sulla disponibilità di imballaggi riutilizzabili e sulla creazione di imballaggi completamente riciclabili per chiudere il cerchio. Mondi è stato il partner più adatto per aiutarci con la sua esperienza nella creazione delle migliori soluzioni possibili, per i prodotti, il pianeta e il cliente”.