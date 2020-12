Henkel: imballaggi in carta riciclabili grazie a rivestimenti innovativi

Henkel sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner per sostenere un’economia circolare ripensando le soluzioni di imballaggio con un approccio sostenibile ma funzionale. Dopo il lancio dello scorso anno della gamma RE, che è “progettata per il riciclo”, l’azienda ha ampliato la gamma per includere rivestimenti per carta saldabili a caldo e a freddo. Questi prodotti sono certificati come compatibili con il riciclo della carta e consentono una gamma completamente nuova di design di imballaggi.

La sostenibilità è uno dei fattori più importanti quando si parla di confezionamento di merci. Il primo passo quando si progettano imballaggi in un modo che sia compatibile con il riciclo e con un’economia circolare inizia assicurandosi che adesivi e rivestimenti possano essere usati con materiali alternativi come la carta per varie applicazioni alimentari e non alimentari. “Lo scopo principale dell’imballaggio è la protezione – e questa è ancora la nostra strategia. Lo scopo include anche lo sviluppo di adesivi e rivestimenti che aiutano a migliorare la riciclabilità e che consentono nuovi design di imballaggi”, spiega Alexander Bockisch, responsabile della strategia di mercato globale per gli imballaggi flessibili di Henkel. “I nostri ultimi due sviluppi sono certificati riciclabili e possono agevolare la sostituzione degli imballaggi in plastica con quelli di carta. Entrambi i rivestimenti sigillabili consentono la piena riciclabilità degli imballaggi di carta in applicazioni alimentari e non”. Secondo Euromonitor, l’uso della carta flessibile per gli snack dovrebbe crescere del 20% in Europa occidentale tra il 2019 e il 2024, per raggiungere i 41 milioni di unità. Nell’industria del cioccolato, nel frattempo, la carta flessibile rimane un mercato di nicchia, che comprende meno del 2% dell’imballaggio secondario a livello globale. “Riteniamo che quest’area abbia un potenziale di crescita significativo se collaboriamo a stretto contatto con i nostri partner lungo la catena del valore per progettare le giuste soluzioni di imballaggio, ovvero garantendo la piena riciclabilità con i nostri ultimi rivestimenti sigillabili per carta”.

Una gamma di rivestimenti in carta per molte applicazioni



I rivestimenti sigillano sia la carta che se stessi e aprono nuovi orizzonti in termini di ri-macerabilità, sicurezza alimentare e flessibilità della carta. Le loro prestazioni in produzione alzano l’asticella ancora più in alto, data la capacità di mantenere costanti proprietà di tenuta, anche a velocità elevate. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner per progettare soluzioni che fossero sia riciclabili e in linea con le richieste di prestazioni del settore”, spiega Davide Coppola, European Business Development Manager Coatings. “Loctite Liofol HS 2809-22 RE e CS 22-422 RE sono stati ampiamente testati e certificati in termini di riciclabilità e sicurezza alimentare. Siamo in grado di offrire rivestimenti e adesivi da utilizzare su imballaggi di carta in molte applicazioni senza compromessi relativamente a prestazioni o sicurezza”.

Loctite Liofol HS 2809-22 RE è un rivestimento versatile per un’ampia varietà di applicazioni, dai prodotti per l’igiene e le bustine di tè alle buste per hardware industriale e le confezioni di cioccolato. Loctite Liofol CS 22-422 RE è idoneo anche per applicazioni come figurine, barrette di cereali, confezioni di biscotti, alimenti congelati e gelati. Entrambe le innovazioni forniscono un’eccellente resistenza al blocking per un migliore rilascio ed eliminando la necessità di una vernice di rilascio e sono compatibili con tutti i tipi di inchiostro. La ri-macerabilità verificata da istituti indipendenti sottolinea quanto questo prodotto sia perfetto per il riciclo della carta.

Se si considera la riciclabilità unita a prestazioni di alto livello, entrambi i prodotti sono una scelta naturale per la gamma RE di Henkel e supportano l’intera catena del valore durante la transizione dagli imballaggi di plastica alle alternative cartacee.