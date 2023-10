MITO: focus su fustellatura e packaging con sistemi innovativi

Con l’arrivo della stagione autunnale, MITO srl fa il punto sul proprio impegno nel settore del packaging: il focus è sugli innovativi prodotti Perivo che, come confermato dai test effettuati, consentono di ottenere risparmi effettivi nel processo di fustellatura.

Dal 1993 Perivo fornisce prodotti e accessori per le macchine più diffuse come Bobst, Iberica, Heidelberg/WPM, Sanwa, SBL, Yoco, Asahi e conta clienti in più di 70 nazioni.

Le chiavi alla base di questo successo sono un costante lavoro di ricerca tecnica al fine di ottenere soluzioni all’avanguardia, una grande disponibilità di parti pronte a stock e un servizio di prim’ordine. La soddisfazione dei clienti e i numerosi riconoscimenti internazionali fanno di Perivo un marchio a sé stante nel panorama delle forniture per macchine fustellatrici.

Le fustellature e il rivoluzionario Sistema Quick Lock della Perivo

Per la sezione di fustellatura sono disponibili non solo i piani Resocell e innumerevoli tipi di piastre e di telai ma anche la possibilità di sostituire il telaio porta fustella esistente con l’affermato sistema Quick-Lock che riduce drasticamente i tempi di cambio lavoro. Si tratta di un rivoluzionario aggancio ad alta precisione realizzato con i migliori materiali che permette di posizionare molto velocemente il telaio mantenendolo poi stabile per tutto il ciclo produttivo. Questo upgrade è realizzabile anche sulle macchine meno moderne e consente, grazie alla netta diminuzione dei tempi di fermata, di aumentarne la produttività in modo impressionante permettendo un rapido ritorno dell’investimento. Per completare in modo coerente l’intera fase di messa in macchina, il sistema Quick-Lock e i telai Perivo sono naturalmente disponibili anche per i gruppi di estrazione e di separazione. Gli altri accessori marchiati Perivo che si distinguono per la qualità costruttiva sono gli aghi di estrazione che, grazie ad un’architettura molto stabile, alle molle respingenti ad alte prestazioni e al basso tasso di usura, mantengono sempre la stessa identica altezza anche dopo milioni di battute. Fondamentale ricordare che anche che in virtù di un elevato livello di ingegnerizzazione e della costruzione modulare è possibile, a differenza dei prodotti concorrenti, riparare molti articoli Perivo con la semplice sostituzione di un solo componente invece che dell’intero blocco.

La fustellatura rotativa e il Know how della Dicar

L’altra novità autunnale riguarda invece le fustellatrici rotative e le printer slotter con la rinnovata gamma di prodotti Dicar. Anche questo nome, con una lunga storia alle spalle e una serie di prodotti esclusivi distribuiti in tutto il mondo, non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo, tra i tanti, le bandelle di rivestimento dei cilindri Anvilok 2 con il sistema di aggancio brevettato che permette una rapida installazione e una precisa area di pressione anche sulla giuntura. Sono composte da un supporto polimerico di elevata qualità che assicura lunghe tirature, inoltre con la parte posteriore in fibra di vetro il posizionamento è molto facile. Costituiscono attualmente lo state-of-the-art riconosciuto del settore e sono dedicate a chi vuole le migliori prestazioni dalla propria macchina con la massima affidabilità nel tempo. Il catalogo Dicar è ricco di altri prodotti come i nastri magnetici Pullband, le rotelle Crushless, gli accessori per i banchi di introduzione, i Safety Steps per creare un passaggio pedonale sulle rulliere e molto altro ancora. Per meglio aiutare l’orientamento del cliente è importante ricordare ancora una volta l’attenzione che Mito srl dedica ad affiancarlo nelle sue valutazioni per rendere più efficienti i processi produttivi. Mito è consapevole dell’importanza di scegliere lo strumento giusto e conoscere bene i limiti e le possibilità delle attuali tecnologie e materiali è essenziale per fare una scelta consapevole. Per questo motivo è importante avere al proprio fianco dei partner affidabili come Perivo e Dicar.